Jetzt anmelden: Schapener Volkslauf steht wieder bevor

Sportliche Herausforderung in malerischer Kulisse: Am Sonntag. 3. September, findet der 49. Schapener Volkslauf statt – „der schönste Lauf Norddeutschlands“, wie es in der Ankündigung des TSV Schapen 1921 heißt. Der Volkslauf biete für alle Laufbegeisterten das perfekte Lauferlebnis, unabhängig vom Fitnesslevel. „Profis, Hobbyläufer, Kinder und Senioren sind herzlich eingeladen, an diesem sportlichen Ereignis teilzunehmen.“

Mit insgesamt acht Strecken, darunter der 1,2 Kilometer lange Kinderlauf und der herausfordernde Halbmarathon, können die Teilnehmenden ihre persönliche Distanz auswählen und diese laufend, walkend oder wandernd bewältigen. Die Anmeldegebühren variieren je nach Distanz und liegen zwischen 7,50 Euro für Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) und 15 bis 18 Euro für Erwachsene. Familien, die sich gemeinsam anmelden, erhalten laut dem TSV Rabatte.

Hinterher gibt‘s kostenlose Massagen und Streetfood

Neben den Laufstrecken erwarte die Teilnehmenden außerdem ein buntes Rahmenprogramm, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Den Auftakt bildet demnach ein gemeinsames Warm-Up. „Nach dem Lauf dürfen sich die Teilnehmenden auf kostenlose Massagen zur Regeneration freuen sowie auf Streetfood und einen gemütlichen Kaffeegarten zum Entspannen und Austauschen.“

Die Siegerehrung werde ein weiterer Höhepunkt sein, bei dem herausragende Leistungen und das größte Team geehrt werden, so der Verein. Alle können außerdem eine besondere Erinnerungsmedaille erwerben. Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich 31. August. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort nachmelden: am 2. September von 14 bis 16 Uhr in der Schapener Mehrzweckhalle sowie am 3. September bis 15 Minuten vor dem Start der jeweiligen Disziplin.

Das Organisationsteam arbeitet dem Verein zufolge seit Monaten mit viel Herzblut an den Vorbereitungen, um allen Teilnehmenden ein unvergessliches Lauferlebnis zu bieten. Weitere Informationen und Anmeldung: www.volkslauf-schapen.de

Alle Details zum Schapener Volkslauf

Datum und Ort: Sonntag, 3. September Start, Turnhalle Schapen, Buchhorstblick, 38104 Braunschweig

Distanzen:

1,2 Km Lauf - Start 10:10 Uhr

2,4 Km Lauf - Start 10:15 Uhr

6,1 Km Lauf - Start 09:15 Uhr

6,1 Km Walking - Start 09:30 Uhr

10,5 Km Lauf - Start 10:00 Uhr

10,5 Km Walking - Start 09:30 Uhr

10,5 Km Wandern - Start ab 09:00 Uhr

Halbmarathon (21 Km) - Start 10:00 Uhr

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de