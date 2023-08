Braunschweig: Die Victoria-Seerose, eine erstaunliche Pflanze

In der kommenden Woche hat der Botanische Garten der TU Braunschweig am Dienstag und Mittwoch (15. und 16. August) ausnahmsweise bis 22 Uhr geöffnet. Grund ist der nächtliche Blühtermin der wohl beeindruckendsten Pflanzen des Gartens: der Tropischen Riesenseerose. Lateinischer Name:Victoria cruziana.

Die Vicoria-Seerose, die wegen ihrer riesigen Blätter mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern auch den Namen Riesenseerose trägt, blüht nur einmal im Jahr, an zwei aufeinander folgenden Nächten. Ihre Blüte ist in der ersten Nacht weiß, in der zweiten rosa. Anschließend tauchen die Blüten unter Wasser, wo die Samen reifen.

Die riesigen Blätter der Seerose tragen bis zu 35 Kilogramm

Die Bestäubung erfolgt durch Käfer, die in der ersten Nacht in die offenen Blüten krabbeln, am nächsten Tag in der geschlossenen Blüte gefangen bleiben und erst in der zweiten Nacht wieder freigelassen werden.

Die Blüte der Victoria-Seerose. Foto: Michael Kraft / Botanischer Garten

Die Victoria, so benannt zu Ehren der jungen Königin von England, wurde 1801 von dem deutschen Botaniker Thaddaeus Haenke in den Lagunen eines Nebenflusses des Amazonas entdeckt. Man habe lange Zeit an seinen Angaben über dieses riesige „botanische Fabelwesen“ gezweifelt, heißt es in einer Mitteilung des Botanischen Gartens. Erst Jahrzehnte später wurden seine Angaben von anderen Forschern bestätigt. 1846 keimten die ersten Samen im Londoner Kew Garden. Drei Jahre später öffnete sich die erste Blüte dieser Riesenseerose auf europäischem Boden.





Im Botanischen Garten der TU Braunschweig wird diese, an sich mehrjährige Pflanze aus Samen gezogen. Im tropischen Wasserpflanzenhaus erreicht sie in nur sieben Monaten riesige Dimensionen. Die Pflanze entwickelt in den Sommermonaten schildförmige, mit einem kuchenblechartig gewölbten Rand versehene Riesenblätter bis zu einem Durchmesser von zwei Metern. Die große Blattfläche ist auf der Unterseite mit einem plastisch hervortretenden, luftgefüllten Gerippe versehen, welches mit Verstrebungen verglichen werden kann, und die Tragkraft des Blattes ausmacht. Bei gleichmäßiger Belastung kann ein einzelnes Blatt ein Kind mit einem Körpergewicht von bis zu 35 Kilo tragen.





An beiden Abenden sorgen die Mitglieder des Fördervereins „Freunde des Braunschweiger Botanischen Gartens“ für das leibliches Wohl der Besucher. Das Team des Botanischen Gartens steht für alle Fragen zum Thema Pflanzen und Garten zur Verfügung und bietet einige Pflanzenraritäten zum Verkauf an. Der Erlös kommt ausschließlich dem Botanischen Garten zugute.

