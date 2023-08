Feuerwehr Große Suchaktion nach 74-Jährigem an Oker in Braunschweig

Ein Polizeihubschrauber. Auch in Braunschweig kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, als in einer großen Suchaktion ein vermisster 74-Jähriger gesucht wurde.

Braunschweig Ein an Demenz erkrankter Mann wird vermisst, die Einsatzkräfte können ihn aber in Okernähe orten. Bei der Suchaktion kommt auch ein SUP zum Einsatz.