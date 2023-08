Kino in Braunschweig: Ohne Leberkäs-Semmel läuft hier nix

Braunschweig Der neue Eberhofer-Krimi schlägt auf den Magen: Oma will nicht mehr kochen. Was steckt dahinter?

Kennen Sie Niederkaltenkirchen? Finden Sie nicht mit dem Navi. Liegt aber in Bayern. Genauer: in Niederbayern. Nun ja, eigentlich liegt es weder hier noch dort, weil es Niederkaltenkirchen nur im Krimi gibt. Romanautorin Rita Falk hat die eigenwillige Gemeinde nahe der Metropole Landshut verortet und dort eine kuriose Dorfgemeinschaft angesiedelt. Im Zentrum der doch recht verpeilte Staatsdiener Franz Eberhofer, der nach Kaltenkirchen strafversetzt wurde und seitdem im Kino eine steile Karriere als Polizeihauptmeister mit Kultstatus macht.

Nun also kommt der neunte Eberhofer-Heimatkrimi ins Kino: „Rehragout – Rendezvous“. Wir zeigen den von den Filmemachern als „Schmunzelschocker“ eingeordneten humoristischen Kriminalfilm am Mittwoch, 9. August, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater. Start ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Kino.

Eberhofers Probleme mit weiblicher Autorität

Wer ist dieser Franz Eberhofer? Kleine Einführung für Unkundige und potenzielle Neufans: Trotz seiner vielen Defizite verfügt der Dorfsheriff über eine hervorragende Kombinationsgabe. Seine Ernährung besteht hauptsächlich aus Leberkäse und Bier, deshalb sind sowohl sein Cholesterinwert als auch sein BMI zu hoch. Mit Autoritäten, vor allem wenn diese weiblich sind, hat er im Allgemeinen Probleme. Die einzige Autorität, die er bedingungslos akzeptiert, ist die seiner Oma. Liiert ist er mit der Gemeindesekretärin Susi, mit der er am Anfang der Reihe eine On-Off-Beziehung geführt hat.

Regie führt auch diesmal wieder Ed Herzog, der bereits die appetitanregenden Kino-Schmankerl „Winterkartoffelknödel“, „Schweinskopf al dente“, „Grießnockerlaffäre“, „Sauerkrautkoma“, „Leberkäsjunkie“, „Kaiserschmarrndrama“ und „Guglhupfgeschwader“ serviert hatte. Die Leberkäs-Semmel ist quasi das Alleinstellungsmerkmal der kulinarisch durchdrungenen Geschichten.

In der neuesten Episode aber geht es der Familie Eberhofer an den Magen: Oma verweigert die Nahrungsbereitstellung, was für alle Beteiligten in Niederkaltenkirchen und vor allem für die Hausgemeinschaft fatale Folgen hat. Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen nach Omas Meinung aber endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen.

Susi macht Karriere als Teilzeit-Bürgermeisterin

Ausgerechnet jetzt übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin. Nun muss sich Franz um Sohn Pauli kümmern, der sich damit aber mächtig in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt. Zum Glück für den Polizisten entwickelt sich ein festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall, den Franz und Rudi (Simon Schwarz) als Ermittler-Dreamteam fordert und erneut zu Höchstform auflaufen lässt.

