Neue Schnellladesäulen an Braunschweiger Baumarkt

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Braunschweig läuft. Aktuell gibt es der Stadtverwaltung zufolge 113 öffentliche Ladepunkte und weitere 60 auf privaten oder gewerblichen Flächen. Der Konzessionsvertrag mit BS Energy sieht folgende Schritte vor: Bis 2028 soll Braunschweig 500 zusätzliche Ladepunkte für Elektroautos erhalten, davon mindestens 200 bis Ende 2024 und weitere 200 über alle Stadtbezirke verteilt bis Ende 2026.

Unabhängig davon gibt es jetzt vier neue Hochgeschwindigkeits-Ladepunkte am Bauhaus-Baumarkt in Stöckheim – und seit einigen Monaten auch schon am Bauhaus an der Hildesheimer Straße. Betrieben werden sie von EnBW (Energie Baden-Württemberg). Die Ladepunkte haben laut einer Pressemitteilung eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt. Innerhalb von 20 Minuten könne man bis zu 400 Kilometer Reichweite laden, heißt es.

EnBW verdichtet durch die Kooperation mit der Baumarktkette sein deutschlandweites Schnellladenetz. „Im Jahr 2030 werden wir bundesweit 30.000 Schnellladepunkte betreiben“, so der Energieversorger. „Damit stellen wir einen relevanten Anteil der bis dahin benötigten 130.000 bis 150.000 öffentlichen Schnellladepunkte im Land.“

