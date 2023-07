Unbekannte stehlen Neuwagen in Braunschweig: 80.000 Euro Schaden

Braunschweig Unbekannte Täter haben in Braunschweig einen Audi gestohlen. Es entstanden rund 80.000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen wenige Monate alten Audi Q5 in Dibbesdorf gestohlen. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Demnach kam der Besitzer des Wagens aus dem Urlaub zurück, als er den Neuwagen zunächst vor seinem Haus abstellte. Die Täter entwendeten das Fahrzeug in der darauffolgenden Nacht, ohne vor Ort sichtbare Spuren zu hinterlassen, so die Polizei. Sie nahm die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aus. Es entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro.

