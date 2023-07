Braunschweig: Mann bedroht Polizei und BSVG-Mitarbeiter

Braunschweig Der 33-Jährige hat zunächst Brötchen eines Bäckers gestohlen und daraufhin an einer Bushaltestelle Personen bedroht und Polizisten beleidigt.

Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor Personen bedroht und die Beamten beleidigt hatte (Symbolbild).

Die Polizei Braunschweig fasste am Donnerstag einen 33-Jährigen nach einem Diebstahl, mehreren Bedrohungen und Beleidigungen. Gegen 14.45 Uhr wurde die Polizei zu einer Bäckerei in der Braunschweiger Innenstadt gerufen, berichtete ein Polizeisprecher. Der 33-jährige vermeintliche Täter hatte dort ein Brötchen gestohlen und sich von der Bäckerei entfernt. Als die Beamten den Mann an einer nahen Bushaltestelle ansprachen, zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig.

Die Polizei nahm die Personalien des Mannes auf und sprach einen Platzverweis aus. Anschließend begaben sich die Beamten zurück zur Bäckerei, um den Sachverhalt zu klären. Kurz darauf wurden sie von Passanten informiert, dass an der Bushaltestelle zwei Mitarbeiter der BSVG von einem Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht werden. Es handelte sich dabei erneut um den Brötchendieb, der sich mittlerweile von den BSVG-Mitarbeitern entfernt hatte und mit einigen Passanten in Streit geraten war.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Während des Transportes beleidigte er die Polizeibeamten und drohte damit, sie und ihre Familien privat aufzusuchen. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

red

