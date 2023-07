Bei einem Verkehrsunfall in Braunschweig wurden am Montag drei Menschen verletzt (Symbolbild).

Polizei Braunschweig Auto gerät in Braunschweig in den Gegenverkehr – Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der L633 bei Schapen haben sich am Montag insgesamt drei Personen verletzt. Gegen 13 Uhr wurden Rettungskräfte auf die L633 kurz nach der Ortsausfahrt Schapen in Richtung Hordorf alarmiert. Wie Lars Dehnert, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, erklärt, gelang aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto in einer dortigen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dabei stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden zusammen. Nach Angaben von Dehnert verletzten sich dabei insgesamt drei Personen und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Landstraße 633 war in beiden Fahrtrichtungen für zirka zwei Stunden voll gesperrt. Die Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.

