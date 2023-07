Braunschweiger Abendmarkt: Neue Veranstaltung in der Innenstadt

Mit einem neuen Konzept will das Braunschweiger Stadtmarketing die Innenstadt weiter beleben: An drei Terminen soll demnächst der „Braunschweiger Abendmarkt“ auf dem Platz der Deutschen Einheit vor dem Rathaus stattfinden. Die Idee: „Entspannt am Sommerabend gemeinsam mit Freundinnen und Freunden ein erfrischendes Feierabendbier oder ein anderes Getränk genießen, der Live-Musik lauschen und zwischen Ständen mit einem Sortiment von frischem Gemüse über Honig bis hin zu internationalen Spezialitäten entlang schlendern“, kündigt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung an.

„Da im Sommer nach dem Feierabend noch viel vom Tag übrig ist, möchten wir Braunschweigerinnen, Braunschweigern und Gästen einen entspannten Anlaufpunkt für sonnige Abende direkt in der Innenstadt bieten und ein entspanntes Open-Air-Erlebnis schaffen“, sagt Nina Fritzler, Bereichsleiterin der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. „Zusätzlich bietet der Braunschweiger Abendmarkt die Möglichkeit, auch nach der Arbeit frisch und regional einzukaufen.“

Der Braunschweiger Abendmarkt öffnet von 16 bis 21 Uhr

Die Termine: jeweils mittwochs am 26. Juli, am 2. August und am 9. August von 16 bis 21 Uhr. Neben klassischen Marktständen und vielen Sitzgelegenheiten soll es an jedem Veranstaltungstag auch ein Unterhaltungsprogramm geben. Am ersten Termin bringe das Duo „Jazz Galore“ Saxophon- und Pianoklänge auf die Veranstaltungsfläche, so Fritzler. Am zweiten Abend unterhalte Sänger „Johann“ die Besucher mit seiner Musik. Und am dritten Markttag werde es sportlich: „Der Tanzverein Brunswingt präsentiert nicht nur Tänze zur Swing-Musik der 20er- bis 40er-Jahre, sondern lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer auch dazu ein, selbst das Tanzbein zu schwingen.“

Teilnehmer des Braunschweiger Abendmarktes sind „Braunschweiger Honig“ mit einem Honigsortiment; die „Brotinsel“ mit Brot und Brötchen sowie Kuchen, „GINsideTONIC“ mit Gin Tonic, „Harrys Weinladen“ mit einer Weinauswahl und alkoholfreien Getränken, das „Hofbrauhaus Wolters“ mit Bier, „Kalamata“ mit griechischen Spezialitäten und Feinkost, „Käseleckerland“ mit unterschiedlichen Käsesorten, „Papes Gemüsegarten“ mit Gemüse und Obst und Eiern sowie „Senfmadel“ mit Senf. An den Augustterminen ist zusätzlich der Foodtruck Paolo mit italienischen Spezialitäten, Pasta, Burger und alkoholfreien Getränken dabei.

Partner und Sponsoren des Braunschweiger Abendmarktes sind der Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig, das Hofbrauhaus Wolters, BS Energy und Alba Braunschweig.

red

