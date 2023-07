Braunschweiger Sommerkino startet am Freitag

Seit elf Jahren gehört das Sommerkino Braunschweig für viele Menschen zu den Highlights des Sommers. Auch in diesem Jahr werden an fünf Abenden im Juli und August ausgewählte Filmklassiker kostenlos im Garten des Kunstvereins Braunschweig präsentiert. Los geht es am Freitag, 21. Juli. Komödie, Tragikomödie, Drama – bis zum 18. August erleben die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, kündigt der Sommerkino-Verein in einer Pressemitteilung an.

„Es gibt so unfassbar viele gute Filme, dass die Wahl gar nicht so einfach ist“, sagt Orkan Gülec, Vorstand des Vereins. „Gemeinsam haben wir eine gute Mischung aus Klassikern und Geheimtipps zusammengestellt. Wir sind gespannt, wie diese beim Publikum ankommt.”

Sponsoren und Förderer ermöglichen kostenfreien Besuch des Braunschweiger Sommerkinos

Eine Vorstellung steht wie im letzten Jahr in direkter Verbindung zum Kunstverein und passt zum aktuellen interdisziplinären Ausstellungsprojekt „Words Don’t Go There”. Vor Beginn der Vorstellungen werden vom Kunstverein kostenfreie Führungen durch die Ausstellung angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass die besondere Kooperation zwischen Sommerkino und Kunstverein durch einen gemeinsamen Film gestärkt wird”, so Martinique Frentrup, ebenfalls Vorstand des Vereins. „Das Programm gewinnt dadurch an Vielfalt.”

Der diesjährige Vorstand des Vereins Sommerkino Braunschweig: Orkan Gülec und Martinique Frentrup. Foto: Frederik Kaczmarczyk / Sommerkino

Das Sommerkino ist wie die Jahre zuvor für alle kostenfrei. Dies sei vor allem den treuen Sponsoren und Förderern zu verdanken, betont Frentrup. „Als Hauptsponsor unterstützt uns dieses Jahr die Öffentliche Versicherung Braunschweig. Unser Topsponsor ist BS Energy. Ebenso danken wir unseren Förderern: Der Stiftung Braunschweiger Land, der Braunschweigischen Sparkassenstiftung, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Institut für Medienwissenschaften der HBK und weiteren Förderern. Ein besonderer Dank gilt dem Kunstverein Braunschweig für die jahrelange Zusammenarbeit und gute Kooperation.“

DRK-Kaufbar sorgt beim Sommerkino fürs leibliche Wohl

Bei einem Besuch im Sommerkino werde auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. An den bevorstehenden Veranstaltungen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher demnach über Speisen der DRK-Kaufbar freuen. Wein, Bier und nichtalkoholische erfrischende Getränke können beim Sommerkino für einen kleinen Preis erworben werden. Das Mitbringen von eigenem Essen und Getränken ist selbstverständlich möglich und erwünscht.

Mehrere Jahrzehnte Filmgeschichte an fünf Abenden

Den Start der diesjährigen Open-Air-Kino-Saison macht der Film „Chungking Express“ (Freitag, 21. Juli), in dem der Regisseur Wong Kar-Wai parallel von zwei ungewöhnlichen Liebesgeschichten in der Millionenstadt Hongkong erzählt. Zwei junge Polizisten, die kürzlich von ihren Partnerinnen verlassen wurden, sind bereit, sich auf neue Beziehungen einzulassen. Während sich der eine Hals über Kopf in die nächste Frau verliebt, die ihm begegnet, muss der andere von seiner Verehrerin erst überzeugt werden.

Das Sommerkino geht in die 11. Runde und sorgt mit fünf Kultfilmen für unvergessliche Open-Air-Kinoabende im Garten des Kunstvereins Braunschweig. Foto: Aline Köhler / Sommerkino

In dem Debütfilm „Little Miss Sunshine“ (Donnerstag, 27. Juli) von Jonathan Dayton und Valerie Faris geht es am zweiten Filmabend in einem klapprigen zitronengelben VW-Bus quer durch die USA zu einem Schönheitswettbewerb. Die kleine Olive Hoover träumt davon, Schönheitskönigin zu werden. Obwohl ihre Chancen alles andere als gut stehen, macht sich die Familie gemeinsam auf den Weg nach Kalifornien. Das Chaos ist auf dieser Reise vorprogrammiert.

Gemeinsam mit dem Kunstverein zeigt das Sommerkino den Film „Tomboy” (Donnerstag, 3. August) von Céline Sciamma. Der Film handelt von der 10-jährigen Laure, die sich nach einem Umzug in einen neuen Vorort als Junge ausgibt. Ihr Geheimnis hütet sie gut, doch es kommt zu Konflikten mit Gleichaltrigen und ihrer Familie. Mit großem Einfühlungsvermögen erkundet der Film Themen wie Geschlechtsidentität, Individualität und die Suche nach Zugehörigkeit in jungen Jahren.

Um Freundschaft, die Suche nach dem Sinn und der eigenen Identität in einer Welt des Wandels geht es in dem Film „Absolute Giganten“ (Donnerstag, 10. August) von Sebastian Schipper. Die drei Freunde Floyd, Ricco und Walter verbringen in Hamburg ihre letzte gemeinsame Nacht, bevor Floyd am nächsten Tag auf einem Containerschiff anheuert. Die Freunde sind sauer, verbringen die letzten Stunden aber dennoch zusammen und machen diese unvergesslich.

Das Team des Vereins Sommerkino Braunschweig 2023. Foto: Frederik Kaczmarczyk / Sommerkino

Drei Filme stehen für den letzten Sommerkino-Abend zur Auswahl

Der letzte Film (Freitag, 18. August) wird wie gewohnt von den Gästen gewählt. Zur Auswahl stehen die romantische Filmkomödie „Die fabelhafte Welt der Amélie”, der Science-Fiction-Animationsfilm „The Iron Giant” und die Schwarze Komödie „House”. An den ersten Veranstaltungsabenden haben die Gäste die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Fast schon eine Tradition ist das Quiz vor jeder Filmvorführung. Ausgewählte Preise belohnen das Wissen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das „Sommerkino Braunschweig“ ist 2012 als ein Projekt von Studierenden der Medienwissenschaften der HBK Braunschweig entstanden. Aufgrund des positiven Feedbacks und der hohen Nachfrage wurde im darauffolgenden Jahr der Verein gegründet. Seitdem organisieren jährlich ehrenamtliche Mitglieder die Veranstaltungsreihe, um Kultfilme und Klassiker wieder auf die Leinwand zu bringen und eine Alternative zum klassischen Saalkino zu bieten. Weitere aktuelle Informationen sind auf der Website www.sommerkino-braunschweig.de und auf Facebook unter facebook.com/sommerkino.braunschweig oder Instagram @sommerkinobraunschweig zu finden. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de