Großes Spendenprojekt: Wenn  die Herzenswünsche wahr werden

Braunschweig Hilfe für Menschen in Einrichtungen der Evangelischen Stiftung Neuerkerode – Rotary Club Braunschweig steuert 10.000 Euro bei.

Der kleine Artem kann nicht sprechen. Jedenfalls nicht so, wie sich das die meisten anderen Menschen vorstellen. Wie er da in der Begegnungsstätte an der Langen Straße 33 sitzt, einer innerstädtischen Oase mit großem Garten gleich hinter der Petrikirche, macht er einen fröhlichen Eindruck. Artem leidet unter frühkindlichem Autismus, wie Stefani Galates erklärt. Sie leitet den Familienentlastenden Dienst, der unter dem Dach der Evangelischen Stiftung Neuerkerode Menschen wie Artem und seiner Mutter hilft.

Mutter und Kind flüchteten vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine, noch wehrloser, als es Zivilisten in der Ukraine ohnehin sind

Für beide ist diese Hilfe vielleicht noch ein wenig wichtiger als für die vielen anderen, die den Dienst und seine Angebote nutzen. Die beiden flüchteten vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine, noch wehrloser, als es Zivilisten in der Ukraine ohnehin sind. Artems Mutter bekommt nun etwas Zeit, um sich um die notwendigen Dinge des Lebens zu kümmern – und weiß Artem in guten Händen.

Daniel Bresser, Präsident des Rotary Clubs Braunschweig, und seine Nachfolgerin Bettina Wieneke sehen sich mit großem Interesse in der Begegnungsstätte um. Sie möchten sehen, was mit der Spende ihres Clubs möglich wird. 10.000 Euro hat der Rotary Club für das Spendenprojekt „Herzenswünsche“ der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, unter anderem für den Familienentlastenden Dienst, gespendet.

Dieses Projekt sorgt dafür, dass Menschen, die von der Stiftung betreut werden, ganz gleich ob alt oder behindert, Suchtkranke oder psychosomatisch Erkrankte, etwas erleben können, das mit der Basisversorgung unseres Sozialsystems nicht möglich wäre, erklärt Miriam Herzberg von der Stiftung Neuerkerode.

Diese Wünsche sind so unterschiedlich wie die Menschen, von denen sie kommen. Ein junger Mann wollte gerne Benjamin Kessel von Eintracht Braunschweig kennenlernen. „Das konnten wir sehr schnell erfüllen, weil er sofort dazu bereit war, seine Zeit zu spenden.“ Bewohner aus dem Senioren- und Pflegezentrum St. Vinzenz genossen ein Cello-Konzert oder Besuche von Mitarbeiterinnen, die ihren Hund mitgebracht haben – ebenfalls durch eine Zeitspende.

„Das Projekt Herzenswünsche ist ein großer Erfolg. Mit den 10.000 Euro des Rotary-Clubs können wir viele weitere Wünsche erfüllen“

Herzbergs Kollegin Anja Kruse verweist aber auf viele andere Wünsche, die nur durch Geldspenden denkbar werden – die Reise nach Bad Bevensen, die einer 95-Jährigen aus Neuerkerode einen Herzenswunsch erfüllte, der Ausflug auf den Brocken, über den sich eine Gruppe aus der Suchtkrankenhilfe des Lukas-Werkes freute.

„Das dauerhaft angelegte Projekt Herzenswünsche ist ein großer Erfolg. Mit den 10.000 Euro des Rotary-Clubs können wir viele weitere Wünsche erfüllen“, so Tobias Henkel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Er zählte bereits 30.000 Euro an Gesamtspenden für das Projekt. „Wir freuen uns über jede Spende, gleich welcher Höhe. Jeder Euro hilft, einen Herzenswunsch zu erfüllen“, sagt Anja Kruse. Auch Zeitspenden sind willkommen.

E-Mail: spenden@neuerkerode.de

Internet: www.netzwerk-esn.de/spenden/herzenswuensche red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de