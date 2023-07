Kunst, Kultur und Musik im Westlichen Ringgebiet in Braunschweig

Im Westlichen Ringgebiet finden von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, erstmals die „WRG Kulturtage“ statt. Zusammen mit lokalen Kulturträgern präsentiert die Initiative „WestWerkKultur“ ein vielfältiges Programm, um die lokale Szene in ihrer ganzen Breite zu zeigen. „Ein Fest für alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger, die eingeladen sind, von einem Ort zum anderen zu flanieren und bei freiem Eintritt Konzerte, Partys, zeitgenössische Kunst und Workshops zu genießen“, heißt es in der Ankündigung.

„WestWerkKultur“ ist ein Zusammenschluss von unkommerziellen und kommerziellen Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie von Kulturschaffenden aus dem Westlichen Ringgebiet, die sich für das kulturelle und soziale Leben vor Ort engagieren.

Der alternative Kunstverein bskunst.de bietet Workshops an

Der Auftakt soll am Freitagabend an zwei Orten gleichzeitig stattfinden: Die Indiegos um Markus Schultze werden ihre eigene Interpretation von Indie-Hymnen wie „Still Alive“ oder „Black Hole Sun“ im Kufa-Haus am Westbahnhof präsentieren. Gleichzeitig legen die DJs von Brunswick Treasures im Tattoostudio und Concept-Store „Schmierfink & Robird“ an der Sophienstraße Schätze aus der jamaikanischen, latein- und afroamerikanischen Musik der 60er und 70er Jahre auf. Am Samstag gibt es dort auch die Möglichkeit, ohne Termin tätowiert zu werden.

Brigitta Kis-Szabo und Patrick Schmitz sind mit dem Tattoo-Studio, Kunsttreff und Concept-Store „Schmierfink & Robird“ bei den WRG-Kulturtagen dabei. Foto: Stefan Lohmann / regios24

In der Jahnstraße erwartet die Besucher ein buntes Programm: Beim Sommerfest des alternativen Kunstvereins bskunst.de mit der Vernissage „Werkschau gestalten und formen + Malerei + Urban Sketching“ werden auch Workshops angeboten. Später gibt‘s Musik mit der Band Ohrofyll (Akkordeonspieler Günther Kampen und Gitarrist Jan-Christoph Friedrich).

Performances und auch Kunst für Kinder in der Jahnstraße

Im Ausstellungsraum „WRG SENSOR“ wird die Ausstellung „It seems like just yesterday“ der polnischen Künstlerin Anna Raczynska zu sehen sein. Auf der Jahnwiese präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus Worpswede, Bremen, Hamburg und Berlin auf Einladung des Vereins WRG Studios eine performative Arbeit: Sie erschaffen mit porösen Materialien eine Landschaft, die auf der Jahnwiese erblüht. Angekündigt werden Hörstücke, Klanglandschaften und Klangperformances.

Das Team vom „Kunst-Koffer“ stellt an der Jahnstraße außerdem das Kunst-Koffer-Mobil auf. Dort können die Kinder selbstständig ihrer Kreativität freien Lauf lassen – mit Papier, Pappe, Stiften, Pinsel, Gouache-Farben, Naturmaterialien, Ton, Holz und Werkzeuge

Das 1899 erbaute und nun frisch sanierte historische Kontorhaus am Jödebrunnen ist auch Veranstaltungsort der WRG-Kulturtage. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Entdeckungen am Kontorhaus, im Garten ohne Grenzen und im „Greek Haus“

Das Kontorhaus am Jödebrunnen lädt am Samstag unter dem Titel „Ohren auf!“ Familien dazu ein, Klänge im und um das Kontorhaus zu erkennen, zu vergleichen und sogar selbst zu gestalten. Nicht weit entfernt, im „Garten ohne Grenzen“, tritt am frühen Abend ein ukrainischer Chor auf. Das „Greek Haus“ am Frankfurter Platz wird mit einer Auswahl griechischer Speisen für das leibliche Wohl sorgen, begleitet von der musikalischen Auswahl von Rille Elf.

„Das Nexus feiert sein 18-jähriges Bestehen und lädt mit dem diesjährigen Sommerfest dazu ein, gemeinsam eine musikalische Reise durch Vergangenheit und Zukunft zu unternehmen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Verschiedene Akteure aus dem selbstverwalteten Kulturzentrum, darunter die Kollektive Krisentrauma, Club Molli und Rude Revolution, organisieren Spiel, Spaß und Punk für Besucher jeden Alters. Mit dabei: Die Band „Baby Of The Bunch“ aus Berlin, Leipzig und Dresden (Riot! Wave-Sound), „Udo Butter & das Team“ aus Berlin (Ska/Reggae/Dub-Mix) und „Hauptsache Durch“ aus Köln (Punk). Danach folgt eine Techno-Revival-Party.

Zum Abschluss ist am Samstag die Aftershowparty „POST XZIBIT“ in Harrys Bierhaus angesagt. Dort legen die DJs junus (Worpswede), Internet Offline (Hamburg) und cwiejung (Worpswede) auf.

Ermöglicht werden die WRG-Kulturtage dank der Förderung durch den Verfügungsfonds Westliches Ringgebiet. red

Das Programm am Freitag, 21. Juli

Indiegos 20 Uhr, Kufa Haus (Westbahnhof 13)

Brunswick Treasures ab 20 Uhr, Schmierfink & Robird (Sophienstraße 12)

Das Programm am Samstag, 22. Juli

Walk-In-Day 13-19 Uhr, Schmierfink & Robird (Sophienstraße 12)

Sommerfest 14-20 Uhr, bskunst.de (Jahnstraße 8A)

Ohren auf! 15-19 Uhr, im & am Kontorhaus (Kontorhausweg 1)

„onmelancholy“ 15-19 Uhr, auf der Jahnwiese

Anna Raczynska „It seems like just yesterday“ 15-19 Uhr,WRG SENSOR (Jahnstraße 8A)

Kunst-Koffer 16-18 Uhr, vor der Jahnstraße 8A

Nexus Sommerfest 15-3 Uhr, Nexus (Frankfurter Straße 253B)

Rille Elf ab 16 Uhr, Greek Haus (Frankfurter Straße 268)

Ukrainischer Chor 17-19 Uhr, Garten ohne Grenzen (Blumenstraße 20)

POST XZIBIT - Aftershowparty ab 22 Uhr, Harrys Bierhaus (Ekbertstraße 14)

Das Programm am Sonntag, 23. Juli

Live-Musik im Garten 18-24 Uhr, Niemandsland (Weinbergstraße 46)

Weitere Informationen: www.westwerkkultur.de

