Caritas und Diakonie Braunschweig suchen Ehrenamtliche

Braunschweig Die Bahnhofsmission in Braunschweig betreut Reisende und hilft Menschen in existentiellen Notlagen. Es werden dringend Unterstützer gesucht.

Gemeinsam mit der Diakonie im Braunschweiger Land betreibt der Caritasverband Braunschweig die Bahnhofsmission in Braunschweig. Gegründet wurde sie durch die Diakonie vor über 100 Jahren. Die Bahnhofsmission hilft jedem: sofort, ohne Anmeldung oder Voraussetzungen und gratis – ob mit warmem Essen, einem offenen Ohr oder Hilfe beim Umsteigen. Nach der Corona-Zwangspause für ehrenamtliche Hilfe braucht die Einrichtung dringend Unterstützung. Es droht eine Einschränkung des Angebots.

Nicht nur im Winter, wenn Menschen einen Platz zum Aufwärmen suchen, ist die Bahnhofsmission ein fester Anlaufpunkt für viele Menschen in der Löwenstadt. „Bis zu 8000 Kontakte im Jahr verzeichnet das Team zu den unterschiedlichsten Menschen“, weiß Caritas-Vorstand Marcus Kröckel zu berichten.

Coronabedingter Stopp der Hilfe

In der Vergangenheit konnten Caritas und Diakonie dabei oft auf die Hilfe von Ehrenamtlichen zählen. Ekke Seifert, Prokurist Diakonie im Braunschweiger Land, berichtet im Gespräch, dass es coronabedingt zu einem Stopp der ehrenamtlichen Hilfe gekommen sei. „Mit der Pandemie mussten wir unsere Türen auch für die Ehrenamtlichen schließen.“ Neue Helfer seien seitdem nur sehr schwer zu erreichen.

Ohne diese Hilfe könne man das Angebot nicht in dem Umfang aufrechterhalten, wie es vor Ort benötigt werde. „Wir mussten bereits die Öffnungszeiten einschränken“, so Seifert. Dabei sei die Hilfsbereitschaft in der Stadt enorm. Das bemerkt auch Kröckel: „Durch eine Spende von Siemens, konnte ein Badezimmer mit Dusche in die Bahnhofsmission gebaut werden. Zudem unterstützen uns verschiedene Einrichtungen, damit wir den Menschen, die zu uns kommen, auch eine Mahlzeit bieten können. Die Bäckerei Yormas überlässt uns kostenfrei die Dinge, die übriggeblieben sind, die Suppenküche Ut‘n grooten Pott unterstützt uns mit sehr günstigen Angeboten und auch die Tafel liefert einmal in der Woche kostenfreies Essen.“

Unterschiedliche Aufgaben für Ehrenamtliche

Was Ehrenamtliche vor Ort leisten müssten? „Das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal ist es einfach wichtig zuzuhören und dazusein, aber auch das Essen vorbereiten oder in der Einrichtung mit anpacken, können mögliche Einsatzgebiete sein. Daneben ist auch perspektivisch die Umstiegs- und Reisebegleitung ein mögliches Feld. Da heißt es dann direkt auf dem Bahnhof zu schauen, wo kann ich helfen, wen kann ich unterstützen? Das ist aber eher Zukunftsmusik. Wir schauen einfach gemeinsam mit den Interessenten, welche Rolle gut passen könnte“, so Ayca Aytekin, die sich auf Seiten der Caritas um Ehrenamtliche kümmert.

Wer vor Ort helfen kann und möchte, der kann sich unter Telefon (0531) 3800828 oder der E-Mail a.aytekin@caritas-bs.de an die Caritas Braunschweig wenden.

