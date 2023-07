Am Donnerstagabend übergab Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD, rechts) beim „Abend der Region“ den Förderbescheid in Höhe von 44,6 Millionen Euro im Beisein von Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD, zweiter von links) an Detlef Tanke und Ralf Sygusch vom zuständigen Regionalverband Großraum Braunschweig auf dem Rittergut Lucklum.