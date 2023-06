Tödlicher Unfall in Braunschweig: 18-jähriger Rollerfahrer stirbt

Die Strecke zwischen Schapen und Hordorf ist am Mittwochabend vollständig gesperrt. Grund ist ein tödlicher Unfall. (Symbolbild)

Braunschweig An dem Abzweig in Richtung Weddel sind am Mittwochnachmittag ein Linienbus und ein Roller frontal zusammengestoßen. Der 18-Jährige starb noch vor Ort.