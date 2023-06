Schienenersatzverkehr wegen Gleisarbeiten in Braunschweig

Braunschweig In die Weststadt und nach Broitzem fahren Busse. Einige Buslinien müssen zeitweise umgeleitet werden. Und: Der Ferienfahrplan tritt in Kraft.

In den Sommerferien werden zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Europaplatz Gleisarbeiten durchgeführt, die Weichen erneuert und die Haltestelle „Friedrich-Wilhelm-Platz“ modernisiert. Parallel dazu saniert die BSVG zudem an der Donaustraße die Gleise und erneuert die Haltestelle „An der Rothenburg“. Die Bahnsteige an den genannten Haltestellen werden auf eine Höhe von 24 Zentimetern angehoben, sodass ein ebenerdiges Ein- und Aussteigen in die Stadtbahnen ermöglicht wird.

Auf den Linien 3 und 5 wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Weststadt beziehungsweise Broitzem und Rathaus vom 6. Juli bis 16. August eingerichtet. Ebenfalls müssen einige Buslinien im Zuge der Arbeiten zeitweise umgeleitet werden. Mit Beginn der Sommerferien tritt zudem ein Sommer-Ferienfahrplan in Kraft. Ein Überblick:

Stadtbahnlinien 3 und 5 verkehren größtenteils als 35E

Die Stadtbahnlinien 3 und 5 werden zur Linie 35E zusammengefasst. Sie verkehrt zwischen Volkmarode und Rathaus (wie Linie 3) und weiter über Georg-Eckert-Straße zum Hauptbahnhof (wie Linie 5). Die Fahrten der Linie 3, die nur zwischen Volkmarode und Rathaus fahren, werden weiterhin als Linie 3 angeboten.

Der SEV 3E beginnt/endet in der Weststadt an der Haltestelle „Saalestraße“, die Haltestelle „Weserstraße“ entfällt. Der SEV 5E beginnt/endet in Broitzem an der Haltestelle „Turmstraße“. In beiden Richtungen werden bis zur Haltestelle „Europaplatz“ jeweils die regulären SEV-Haltestellen der Linien 3 und 5 bedient. Ab „Europaplatz“ führen beide SEV-Linien über die Haltestellen „Am Wassertor“, „John-F.-Kennedy-Platz“ und „Münzstraße“ zum „Rathaus“.

Vom „Rathaus“ führen die SEV-Linien über „Schloss“, „John-F.-Kennedy-Platz“ und „Friedrich-Wilhelm-Platz“ (Haltestelle am Fahrbahnrand) zum „Europaplatz“ und weiter in Richtung Weststadt/Broitzem. Am Rathaus ist der Umstieg in die Linie 35E Richtung Volkmarode vorgesehen. Am John-F.-Kennedy-Platz ist zudem der Umstieg in die Linien 1, 2, 419, 420 und 461 in Richtung Hauptbahnhof möglich.

Altstadtmarkt in Richtung Innenstadt nicht befahrbar

Die Baumaßnahme betrifft auch die Haltestelle „Friedrich-Wilhelm-Platz“, weshalb der Bereich zwischen dem 6. Juli und dem 2. August von mehreren Buslinien nicht befahren werden kann. Die Buslinien 411, 416, 418, 422, 423, 450, 480 und 560 von KVM werden daher über die „Lange Straße“ umgeleitet und können die Haltestellen „Altstadtmarkt“, „Friedrich-Wilhelm-Platz“, „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und „Münzstraße“ nicht bedienen. Es werden die Ersatzhaltestellen „Alte Waage“ und „Hagenmarkt“ in Richtung „Rathaus“ angefahren.

Die Buslinie 413 muss derweil in den kompletten Sommerferien (6. Juli bis 16. August) über den John-F.-Kennedy-Platz umgeleitet werden. Die Haltestellen „Südstraße“, „Güldenstraße“, „Altstadtmarkt“, „Friedrich-Wilhelm-Platz“ und „Friedrich-Wilhelm-Straße“ können nicht bedient werden. Stattdessen werden „Am Wassertor“ und „John-F.-Kennedy-Platz“ angefahren. Die Haltestelle „Münzstraße“ wird weiterhin bedient.

Ferienfahrplan in den Sommerferien auf einigen Linien

Mit Beginn der Sommerferien am 6. Juli tritt ein Sommer-Ferienfahrplan in Kraft. Das Angebot wird in dieser Zeit an die verringerte Nachfrage angepasst. Neben den entfallenden Schulverstärkerfahrten, die mit „S“ oder „V“ im Fahrplan kenntlich gemacht sind, werden weitere Anpassungen vorgenommen.

• Linie 2 verkehrt auch von Montag bis Freitag ganztägig über den Hauptbahnhof. Im Gegenzug entfällt die Linie 10. Die Haltestelle Leisewitzstraße wird in den Ferien nicht bedient.

• Linie 411 verkehrt Montag bis Freitag wie an Samstagen nur alle 30 Minuten zwischen Kanzlerfeld (Paracelsusstraße) und Lamme (Lammer Busch).

• Linie 424 verkehrt ganztägig nur alle 60 Minuten zwischen Lincolnsiedlung und Waggum. Die Fahrten von und in das Gewerbegebiet Hansestraße bleiben unverändert.

• Linie 427: Zwischen Volkmarode und Weddel verkehrt die Linie 427 alle 60 Minuten statt alle 30 Minuten regulär als Bus. Die Fahrten zwischen Volkmarode – Hordorf – Essehof werden ganztägig nur als Anruf-Linien-Taxi angeboten.

• Linie 431: Die langen Fahrten (Hauptbahnhof - Heidberg - Stöckheim - Rautheim - Helmstedter Straße) verkehren ganztägig nur alle 60 Minuten, die Kurzfahrten zwischen Heidberg und Hauptbahnhof (mit Linienwechsel von/zur Linie 461) verkehren unverändert alle 30 Minuten.

• Linie 434 verkehrt nur zwischen Wenden und Groß Schwülper. Die Bedienung des Abschnitts Heideblick - Lincolnsiedlung entfällt. Es kommt überwiegend ein Kleinbus zum Einsatz.

Die in den Sommerferien gültigen Fahrplandaten sind bereits über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar. Weitere Informationen über die Maßnahmen gibt es unter www.bsvg.net oder telefonisch bei der Service-Hotline unter 0531/28639 555. red

