Kinder, Jugend, Familie Spielmeile in Braunschweig: Am Sonntag ist es soweit!

Die diesjährige Spielmeile findet am kommenden Sonntag, 2. Juli, von 13 bis 18 Uhr statt. Traditionell organisiert die Jugendförderung der Stadt Braunschweig in Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendzentren am letzten Sonntag vor den Sommerferien wieder dieses besondere Spielfest in der Braunschweiger Innenstadt. Mit von der Partie sind laut der Stadt über 100 Vereine, Verbände und Akteure der Kinder- und Jugendarbeit.

Wie gewohnt zieht sich auch die 28. Spielmeile wieder durch die gesamte Innenstadt – vom Kinderfest auf dem Altstadtmarkt bis zum Jugendplatz am Ritterbrunnen. Für Kinder, Jugendliche und Familien werden Spiel- und Bastelstände, Hüpfburgen, Abenteuerbrücke, Wasserpools, Schmuck schmieden, Quadrojumper, Kariestunnel, Kinderschminken, Bobbycar-Rennen, Bällebad, Bowlingbahn, Kletterangebote und vieles mehr angeboten.

Auf dem Altstadtmarkt steht die Kinderkulturbühne, auf der als besonderes Highlight um 14.30 Uhr „ICH&HERR MEYER“ aus Berlin auftritt. Die Band gehört zu den angesagten Kindermusikern Deutschlands mit Hits wie „Alles ist Drin!“, „OFFline“ oder „Vi Va Wasser“. Vor der Kleinen Burg zeigt die Tanzschule Dangerous Styles Breakdance und HipHop.

Ich & Herr Meyer

Braunschweiger Spielmeile für die Jugend: Graffiti, Cocktails und Soccercourt

Die Braunschweiger Feuerwehr lädt auf dem Platz der Deutschen Einheit zu tollen Aktionen ein. „Natürlich können alle Fahrzeuge und Maschinen aus der Nähe bestaunt werden“, heißt es in der Ankündigung. Auf dem Bohlweg und auf dem Platz am Ritterbrunnen befindet sich eine Spielmeile für die Größeren: Hier gibt es Graffiti, gesunde Cocktails, Chillout, Soccercourt, Streetball und vieles mehr. Eintracht Braunschweig kommt mit seinen kleinsten Spielern vorbei – sie spielen im Tischkicker.

Bands und ein DJ sorgen auf der Jugendkulturbühne für Groove und gute Stimmung. Wie immer gibt es auch zur 28. Spielmeile auf allen Plätzen freie Getränke für Kinder und Jugendliche. Mehr Informationen gibt es bei der Jugendförderung, Telefon 470-8531 (Andreas Bogner, Stadtjugendpflege), oder unter www.spielmeile.de.

Die Band „ICH & HERR MEYER“ gehört zu den angesagten Kindermusikern Deutschlands und kommt zur Braunschweiger Spielemeile. Foto: ICH & HERR MEYER / privat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de