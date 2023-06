Braunschweig: Kraftspender unterwegs ins Berliner Olympiastadion

Braunschweig. „Friends for Life“ und „Brunswick Wheelers“ sind zu den Special Olympics gestartet. Wer profitiert diesmal von der spektakulären Aktion?

Ausdauersportler mit und ohne Handicap machten sich am Donnerstag Abend auf den Weg zur Kraftspender-Tour zu den Special Olympics nach Berlin.

Bürgermeisterin Anke Kaphammel schickte sie am Donnerstag Abend auf den Weg, und dann startete zwischen Rathaus und Dom eine einzigartige Aktion: „Friends for Life“ und „Brunswick Wheelers“ brachen zu ihrer Kraftspender-Tour auf – es geht zur Eröffnung der Special Olympics am Samstag im Berliner Olympiastadion.

Jetzt sind sie unterwegs: Die inklusive Tour zu den Special Olympics nach Berlin ist gestartet. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Auch diesmal haben sich die Ausdauer- und Extremsportler aus Braunschweig und der Region eine besonders symbolische Streckenführung einfallen lassen.

Auf einer Route in Form der Olympischen Ringe geht es nach Berlin

Gefahren und gelaufen werden zwischen Braunschweig und Berlin die Olympischen Ringe – 215 Kilometer für die Läufer, 850 Kilometer für die Radfahrer an weniger als zwei Tagen. Das Besondere: Auch Menschen mit Handicaps nehmen an dieser Tour teil.

„Wir wollen Leistung zeigen und Gutes tun. Das ist unser Credo“, sagt Organisator und Team-Motivator Torsten Bierwisch, der natürlich ebenfalls die Strecke absolviert.

Verknüpft ist die Kraftspender-Tour wie im vergangenen Jahr mit einer Spendenaktion, die durch den publikumswirksamen und aufsehenerregenden Auftritt beflügelt werden soll.

Rikscha-Fahrräder für die Lebenshilfe ermöglichen umweltfreundliche Mobilität für Menschen mit Einschränkungen

Diesmal kommt der Erlös der Lebenshilfe Braunschweig zugute, die bei der Kraftspender-Tour intensiv eingebunden ist. Mit Hilfe der Spendenerlöse sollen Rikscha-Fahrräder für die Lebenshilfe angeschafft werden, die eine umweltfreundliche Mobilität für Menschen mit Einschränkungen ermöglichen. Die Rikschas sind von ihrer Konstruktion her geeignet für gemeinsame Unternehmungen von Menschen mit und ohne Handicap.

Das passt. Auch Ankunft und Empfang im Stadion am Samstag werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Special Olympics mit mehreren 1000 Athletinnen und Athleten finden vom 17. bis 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland statt.

Spenden: www.betterplace.org

