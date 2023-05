Jazzkonzert „Breeze from Brazil“ im Roten Saal in Braunschweig

Nach dem erfolgreichen Start der Reihe „The Story of Jazz“ im Roten Saal im Schloss, Schlossplatz 1, nimmt laut Mitteilung der Stadt der Saxophonist Alexander Hartmann in der dritten Ausgabe am Mittwoch, 24. Mai, ab 20 Uhr die Gäste mit auf eine Reise „Breeze from Brazil“ von Rio de Janeiro bis New York und zurück.

Alexander Hartmann. Foto: Iris Klöpper

Ende der 1950er-Jahre beeinflussten sich brasilianische und nordamerikanische Musiker und Komponisten gegenseitig. Der Mix aus langsamem Samba und Cool Jazz wurde weltweit ein Erfolg: Bossa Nova. Neben Hartmann am Saxophon und einer Band aus hochkarätigen Musikern der deutschen Jazzszene ist die Sängerin Yara Linns als Special Guest dabei.

Sängerin Yara Linss mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet

Yara Linss, in São Paulo geboren und in Deutschland aufgewachsen, studierte Jazzgesang in Maastricht und Nürnberg. Für ihr Talent wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Alexander Hartmann unterrichtet an der Musischen Akademie in Braunschweig und hat einen Lehrauftrag an der Universität Hildesheim. Er gibt europaweit Konzerte und ist als Organisator von Livemusik-Formaten aktiv.

Karten sind zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Mobile Tickets und Karten zum Selbstausdrucken werden unter www.braunschweig.de/kultur/kulturelle_einrichtungen/roter-saal/roter_saal_tickets.php zuzüglich 2 Euro Servicegebühr je Bestellung angeboten. Gegebenenfalls sind Restkarten an der Abendkasse zu 18 Euro, ermäßigt 9 Euro, erhältlich.

red

