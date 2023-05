Gesucht: Blumenpracht und Insektenparadiese in Braunschweig

Endlich – die besonders kalten Nächte liegen wohl hinter uns, die Bäume sind grün, viele Sträucher blühen. Die Natur lebt auf. Der Frühling liegt derzeit wahrlich in der Luft, die Blüten duften um die Wette. Zeit, um eine liebgewonnene Tradition wieder aufleben zu lassen: Der Braunschweiger BBG-Balkonwettbewerb geht in seine nächste Runde, offizieller Start ist am Montag, 15. Mai.

Konzentriert auf die zweieinhalb Monate bis zum 1. August werden die Braunschweiger dann wieder gebeten, Fotos von ihren blühenden Balkonen (Kategorie „Blumenpracht“), von ihren Wohlfühl-Oasen auf Balkon, Terrasse oder Garten (Kategorie „Open-Air-Wohnzimmer“) sowie als dritte Möglichkeit von ihren bienen- und insektenfreundlichen Anpflanzungen und Kompositionen, etwa mit Bienenhotel und Wasserstelle (Kategorie „Bienenglück“), einzusenden.

Auch Kleingärtner aufgerufen

Mit den genannten drei Kategorien wurde vor einigen Jahren das Spektrum des klassischen Balkonwettbewerbs erweitert, bei dem es nur um die schönsten Balkone in der Stadt ging. Nun können sich zum Beispiel auch Gartenbesitzer und Kleingartenpächter beteiligen, die sich besonders schöne Ecken eingerichtet haben, an denen sie entspannen und genießen können. Aber auch dann, wenn sie kleine Naturoasen geschaffen haben, die Lebensraum und Nahrung für heimische Insekten – und damit auch für unsere Gartenvögel bieten.

Dieser Balkon in der Gutenbergstraße belegte 2022 in der Kategorie „Blumenpracht“ den zweiten Platz. Foto: Knispel / Privat

Nach einer Jury-Vorauswahl wählen am Ende die Leserinnen und Leser der Braunschweiger Zeitung per Online- oder Telefonwahl Gewinner und Platzierte in den drei Kategorien. Bei der Gewinnerwahl gibt es Preise für die Anrufer, während ein Großteil der BBG-Balkonwettbewerbs- Teilnehmenden für den 8. September zu einer kulturellen Veranstaltung am Dowesee eingeladen wird, wo die Bestplatzierten als Preise Gutscheine des Geschäftes Blumen-Möller erhalten.

BBG richtet den Wettbewerb aus

Veranstalter des Braunschweiger Balkonwettbewerbs ist wie immer die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG), Partner sind die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und die Braunschweiger Zeitung. Unterstützt wird der Wettbewerb außerdem von der Stadt Braunschweig durch Bürgermeisterin Annegret Ihbe.

Teilnehmen können Braunschweigerinnen und Braunschweiger mit einem Balkon, einer Terrasse oder/und einem Garten oder Kleingarten in Braunschweig. Der Wettbewerb ist auf das Stadtgebiet begrenzt.

Der Wettbewerbszeitraum beginnt an diesem Montag, 15. Mai, und endet am Dienstag, 1. August (Einsendeschluss).

Die drei Kategorien lauten: 1. Blumenpracht: Der klassische Balkonwettbewerb, bei dem Farb- und Blumenkomposition sowie Pflege und Zustand der Pflanzen bewertet werden.

2. Open-Air-Wohnzimmer: Das Zusammenspiel von Möbeln, Deko-Elementen und Pflanzen sowie Wohlfühlfaktor auf Balkonen, Terrassen oder Gartenecken.

3. Bienenglück: Vielfalt der Bepflanzung unter dem Blickpunkt Bienen- und Insektenfreundlichkeit, wahlweise auf Balkonen oder in Gärten, Vorgärten oder auf bepflanzten Dächern.

Die Anmeldung zum BBG-Balkonwettbewerb – unter Angabe der Kategorie – ist möglich: online unter www.bbg-balkonwettbewerb.de; per E-Mail an simonelampe@baugenossenschaft.de oder per Post an Braunschweiger Baugenossenschaft, „Balkonwettbewerb“, Celler Straße 66-69, 38114 Braunschweig.

Bitte fügen Sie ihrer Anmeldung ein oder mehrere Foto(s) von ihrem Balkon, ihrer entsprechend gestalteten Terrasse oder bienen- und insektenfreundlichen Bereichen im Garten an (kein Gesamtbild vom Garten!).

Nicht mitmachen dürfen Mitarbeitende der Braunschweiger Baugenossenschaft, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Zeitung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

