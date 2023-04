Eis-Saison Das kostet eine Kugel Eis in Braunschweig

Clarissa Hohmann, 32, präsentiert eine Auswahl neuer Eissorten von Scholz’ Eismanufaktur in Querum.

Braunschweig. Was sind die neuesten Eis-Trends, was kostet die Kugel in Braunschweig und welche Sorten sind vegan? Wir haben uns bei fünf Eisverkäufern umgehört.