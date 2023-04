Deutschlandticket 49-Euro-Ticket: Gut 15.000 Bestellungen in Region Braunschweig

Das 49-Euro-Ticket wurde schon 15.000 Mal in unserer Region vorbestellt.

Braunschweig. Am 1. Mai startet das Ticket. In der Abo-Zentrale in Braunschweig treffen täglich kistenweise Bestellungen ein.