Queer Ab Juli neue Trans-Beratungsstelle in Braunschweig

Foto: Facebook / oh

Viele Veranstaltungen finden im Onkel Emma in der Echternstraße 9 statt. Das queere Zentrum ist seit November 2011 begehrter und erfolgreicher Treffpunkt der Braunschweiger LBSTI*-Community, und ein lebendiger Treffpunkt für Gruppen und Beratungen.

Braunschweig. An wen können sich Trans-Personen in unserer Region wenden? In Braunschweig gibt es jetzt ein neues Unterstützungsangebot.