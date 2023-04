Braunschweig. Einst beliebtes Lokal, Bühne und größter Saal der Stadt an der Wolfenbütteler Straße – jetzt umgebaut für Büros und Events.

Kernsaniert und denkmalgerecht umgebaut: Herzstück des ehemaligen Hofjägers an der Wolfenbütteler Straße.

Wolfenbütteler Straße Der alte Hofjäger – jetzt wieder Schmuckstück in Braunschweig

Jahrzehntelang hatte das denkmalgeschützte Haus am Eingang zur Stadt leergestanden, verfiel zusehends. Dann wurde es jahrelang saniert und umgebaut, und zuletzt sorgte auch noch die Corona-Pandemie für Verzögerungen, Kostensteigerungen und Sorgenfalten. Doch jetzt ist mit dem traditionsreichen Hofjäger, einst ein stadtbekanntes Ausflugslokal mit großem Saal im Süden der Stadt, ein echtes Schmuckstück wiedererstanden.

Helmut Streiff und fme-Vorstandsvorsitzender Dirk Bode. Foto: Henning Noske

Entstanden sind Büro-, Konferenz- und Eventflächen, die von der fme AG selbst genutzt oder vermarktet werden. Das IT-Unternehmen, Nachbar an der Wolfenbütteler Straße im Ex-Feldschlösschen-Gebäude, ist für zehn Jahre Mieter beim Bauherrn, der Streiff Holding.

Investor Helmut Streiff beziffert die Gesamtkosten auf 3,6 Millionen Euro. Er hatte das historische Gebäude 2014 gekauft, ließ es aufwendig kernsanieren und mit modernster Technik ausstatten.

Haus denkmalgerecht umgebaut – überall blitzt historische Substanz auf

Die Denkmalpflege tat ein übriges. Überall im Hofjäger blitzt erhaltene historische Substanz auf. Sei es im Eiskeller, in dem einst der Brauereibesitzer Carl Wolters das Bier kühlte und der jetzt als Event-Location dient. Oder im Dachgeschoss, in dessen erhaltenem Gebälk kreative Workshops gedeihen sollen.

Spannend ist ein Blick zurück, denn der Hofjäger, heute Wolfenbütteler Straße 36, Baujahr 1796, atmet Geschichte.

Der Kaufmann Johann Friedrich Spannuth errichtete ihn wohl als Wohn- und Handelshaus, möglicherweise schon früh auch mit Gastronomie. Unser Kolumnist Ecki Schimpf, in solchen Dingen bestens bewandert, schreibt: „Eine bunte Historie umweht dies ehemalige Gasthaus.“

Dachgeschoss, in dessen erhaltenem Gebälk kreative Workshops gedeihen sollen. Foto: Henning Noske

Hier hätten einst Napoleons Offiziere genächtigt, „hier zechten Kaufleute zu Messezeiten, hier reparierten die Fahrer der Prinz-Heinrich-Fahrt 1910 ihre ,pferdelosen’ Kutschen vor dem Start bei Schloss Richmond“.

Der Name des Hauses wechselte mehrfach. Erst hieß es „Zum goldenen Helm“, später „Sanssouci“, dann „Leipziger Schänke“ – mit Ställen für 130 Pferde.

Einst größter Saal im Herzogtum und in der Stadt: 2000 Sitzplätze machen den Hofjäger zur beliebten Bühne – auch für die Politik

1863 begann laut Schimpf ein Aufschwung unter dem Wirt Reddehase. Er nannte sein Gasthaus in jener Zeit der Amerika-Auswanderungen „Hotel Baltimore“. Aus den Ställen wurden Tanzsäle. Reklamespruch: „Da draußen vor dem Augustthore, liegt das schöne Baltimore, alleweil fidel, fidel, fidel.“

Ab 1888 gab’s wieder einen Neustart durch die Wirtsfamilie Bues, die bis 1979 Besitzer blieb. Der neue Name, der sich einbürgerte: „Zum Hofjäger.“ Schnell stadtbekannt. Und in aller Munde.

Von dem heute noch stehenden Ursprungsbau aus, so Schimpf, wurde der Gebäudekomplex ständig erweitert. Bis hin zum „größten Saal im Herzogtum“ – wie es hieß. 1939 lautet der Eintrag im Braunschweiger Adressbuch: „Größter Saal der Stadt. 2000 Sitzplätze. Beste Akustik. Restauration und Stadtküchenbetrieb.“

Immer auch ein Spiegel der Zeit: 1915 ist das Haus an der Wolfenbütteler Straße Lazarett für die Verwundeten des Ersten Weltkriegs

Im Hofjäger ist damals immer was los: Chöre treffen sich dort und treten auf, Vereine und Organisationen halten Mitgliederversammlungen ab, die Karneval-Vereinigung der Rheinländer ihre Prunksitzungen. Der Hofjäger ist auch Kino, Theater- und Operettenbühne, sogar Arena für Boxkämpfe, Varieté, Kleinkunst und Akrobatik – bis hin zu Tierschauen.

Und immer auch ein Spiegel der Zeitläufte: Im Juli 1915 ist der Hofjäger Lazarett für Verwundete aus dem Ersten Weltkrieg. Aus einem Tagebucheintrag, über den unsere Zeitung berichtete: „Eben haben wir wieder eine Menge Verwundete durch kleine Erfrischungen auf aufmunternde Worte erfreut. Es ist wirklich zu bewundern, wie geduldig und zufrieden alle die braven Soldaten ihre Schmerzen ertragen.“

Heute Event-Location: Eiskeller, in dem einst der Brauereibesitzer Carl Wolters das Bier kühlte. Foto: Henning Noske

Und der Hofjäger-Saal wird gerade in den umkämpften und unruhigen 1920-er Jahren auch zur politischen Bühne. Parteien von rechts bis links sind vertreten, halten ihre Versammlungen ab, auch die Gewerkschaften vor ihren Kundgebungen am 1. Mai.

Das Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold“, das die Republik und die Demokratie verteidigt, hält hier am 22. Februar 1924 seine Gründungsversammlung des Braunschweiger Ortsvereins ab.

Hitler spricht im Hofjäger – und als 1944 die Bomben auf Braunschweig fallen, liegt alles in Trümmern

Aber auch die Nationalsozialisten sind im Hofjäger präsent. Am 2. Mai 1929 halten sie dort eine Parteiversammlung ab, an der auch der spätere Gauleiter Hartmann Lauterbacher teilnimmt, wie Isabel Rohloff in Reinhard Beins Band „Hitlers Braunschweiger Personal“ berichtet.

Dabei kam es zur sogenannten „Hofjäger-Schlacht“ mit Gegnern der Nazis, bei der es nach zeitgenössischen Berichten 24 Verletzte gab. Auch Hitler war im Hofjäger. Die Chronik der Stadt Braunschweig notiert unter dem 11. Dezember 1930: „Adolf Hitler spricht im Rahmen von NS-Propagandaveranstaltungen im Hofjäger und im Konzerthaus.“

1944 verwandelten Bomben den Hofjäger der Bues-Familie in einen Schutthaufen. Nur das alte „Baltimore“ als Herzstück, berichtete Ecki Schimpf 2016, stehe noch und dämmere dem Einsturz entgegen. Nun also: neuer Glanz!

