Olaf Schubert ist als Kunstfigur ein Alter Ego des Dresdner Comedians, Kabarettisten, Hörspielproduzenten und Musikers Michael Haubold. Der spielt in dem Kinofilm „Olaf Jagger" den Sohn des Rockstars Mick Jagger. Zu sehen als BZ-Filmpremiere im Astor in Braunschweig am 5. April.