Flughafen Braunschweig-Wolfsburg- Die Rettung für viele Urlauber

Wegen des Warnstreiks am Flughafen Hannover wurden einige Fluggäste von Hannover per Bus zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gefahren, um von hier aus in den Urlaub zu starten. Einige Flieger konnten hier auch landen und Reisende zurückbringen. Mangels Platz mussten etliche Fluggäste im Freien warten.

Foto: Darius Simka/regios24