Jugend forscht in Braunschweig: Verschimmelt war nur das Brot

Draußen lacht die Nachmittagssonne. Doch im Keller wird getüftelt. Im „Physik-Keller“ der Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasiums in Braunschweig sind die Tische stilecht mit jeder Menge Kabelsalat angerichtet. Am Wochenende steht – erstmals wieder mit Publikum! ­– der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ bevor (siehe Kasten). Und da müssen eben auch mal Opfer gebracht werden.

Opfer? Nein, die Schülerinnen und Schüler, die im Sinne eines Vorberichts gekommen sind, um stellvertretend für hundert andere über ihre Tüfteleien zu sprechen, würden das niemals so ausdrücken. Von Spaß ist die Rede, zuweilen auch von Selbsterkenntnis. Vor allem das Aufschreiben der Ergebnisse sei eine Herausforderung, sagt Levke Schmidt. Und Niklas Kniel wirft ein, die besten Ideen für das Projekt seien ihm beim Joggen gekommen. Ja, das lebhafte Interesse an den Technik-, Informatik- und Umweltfragen, um die es hier jeweils geht, wirkt völlig ungekünstelt.

Nicht zuviel verraten!

Übrigens darf die Erläuterung an dieser Stelle nicht konkreter werden, obwohl die erwähnten Ideen schön lebensnah wirken. Hier gilt nämlich Geheimhaltungsstufe zweieinhalb – die Jury soll vorab nicht beeinflusst werden. Auf solche Dinge achtet Petra Aust. Die Gaußschullehrerin hängt sich in die Organisation des Wettbewerbs voll rein und steht auch an diesem Nachmittag mit dem HvF-Chemielehrer Dr. Rudolf Tuckermann und Anna Arent vom Lessinggymnasium für den wichtigen Part ein, den Lehrerinnen und Lehrer bei „Jugend forscht“ spielen. Petra Aust erzählt, dass der Mädchen-Anteil von Jahr zu Jahr steigt, diesmal liege er bei vierzig Prozent. Anna Arent merkt an, dass Nachhaltigkeitsthemen im Trend liegen. Und Rudolf Tuckermann sagt, die Kreativität der Ideen überrasche ihn immer wieder Zu flache Projekte gebe es so gut wie nie, manchmal eher zu ambitionierte, der Bau eines Roboters zum Beispiel. Plötzlich klackert es in der anderen Ecke des Physik-Kellers. Für unser Foto machen sich dort Levke, Niklas, Dominik Kultys und Lars Weilert mit einem Apparat zu schaffen, den andere Schüler im Vorjahr entworfen haben. Es ging darum, aus Regen Energie zu gewinnen – und das, was klackert, sind Erbsen, die Regentropfen simulieren. Ob aus solchen Ideen preiswerte Projekte und bahnbrechende Entdeckungen werden (oft natürlich eher nicht), ist unter pädagogischen Gesichtspunkten gar nicht die Hauptsache. Diese Ansicht vertritt Levkes Mutter, die Braunschweigerin Nicole Engst-Schmidt, die auch im Physik-Keller dabei ist. „Am wichtigsten finde ich, etwas anzufangen und es auch zu Ende zu bringen“, sagt sie. Mit Rückschlägen, mit Präsentation, mit Praxisbezug. Und dann wird Nicole Engst-Schmidt geradezu leidenschaftlich: „Das ist doch Lernen, darum geht es in Wahrheit“ – und die Lehrerin Petra Aust nickt demonstrativ.

Mit 13 schon „Veteran“

Und die Schüler? Sind natürlich verschieden. Niklas (13) nimmt schon zum vierten Mal am Wettbewerb teil. Lars (15) macht den Eindruck, gleichsam zu brennen für Naturwissenschaften. Das Löten eines Schaltkreises sei nun wirklich keine große Sache, merkt er an. Auch Dominik (13) spricht über seine Freude an dem Projekt, das mit Lötkolben zu tun hat. Es sei ihm sogar leicht gefallen, die Anregungen der Freunde auszuschlagen, die in der Zeit „Minecraft“ hätten mit ihm spielen wollen. Lars (15) sagt auch noch, ihn habe sein Physik-Lehrer nachhaltig beeindruckt. Im Gegensatz zu den Jungs hat Levke (13) ein Solo-Projekt. Um Einzelheiten darf es, wie gesagt, nicht gehen. „Aber es hat mit Lebensmitteln zu tun. Und ich finde es echt interessant“, sagt sie. Die Schülerin des Lessinggymnasiums ist eine von hundert Jugendlichen, für die der kommende Freitag sehr speziell wird. Und zwar ganz unabhängig vom Ergebnis.

Alle Infos zum Wettbewerb

Die Braunschweigische Stiftung und die Braunschweigische Landessparkasse richten den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ aus. Am 24. Februar werden die Projekte bei der Sparkasse in der Dankwardstraße in Braunschweig einer Fachjury vorgestellt. Ab 14 Uhr sind Besucher eingeladen, sich ein Bild zu machen. Die Siegerehrung folgt um 16 Uhr. Die über hundert Teilnehmer kommen aus Göttingen, Holzminden, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Braunschweig und Salzgitter. Die 40-köpfige Jury wählt Gewinnerinnen und Gewinner aus den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften sowie Physik und Technik aus. Im April und Mai folgen für die besten Projekte dann Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb.