Die mummegenussmeile lädt am Wochenende, 5. und 6. November, mit zahlreichen Leckereien auf den Kohlmarkt und den Platz der Deutschen Einheit ein.

Braunschweiger Innenstadt Wieder Mumme-Genussmeile und Sonntagsöffnung in Braunschweig

An diesem Wochenende, 5. und 6. November, steht die Löwenstadt wieder im Zeichen der Braunschweiger Mumme. Die „mummegenussmeile“ des Braunschweiger Stadtmarketings lockt laut einer Pressemitteilung mit zahlreichen mit dem traditionellen Malzextrakt verfeinerten Gerichten auf den Platz der Deutschen Einheit und den Kohlmarkt.

Geschäfte am Sonntag geöffnet – da kann man schon mal Weihnachtsgeschenke kaufen

Zusätzlich öffnen die Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Einst Exportschlager der Hansezeit, heute hauptsächlich zum Verfeinern von Speisen und Bier bekannt: Die Braunschweiger Mumme ist ein Traditionsprodukt der Löwenstadt, so das hiesige Stadtmarketing.

Auf der mummegenussmeile steht der würzige Malzextrakt am 5. und 6. November in der Innenstadt im Mittelpunkt und verfeinert eine große Auswahl süßer und herzhafter Speisen und Getränke. „Die mummegenussmeile bietet eine gute Gelegenheit, unser Braunschweiger Traditionsprodukt zu probieren und eine leckere Mahlzeit mit Freundinnen, Freunden und der Familie zu genießen“, sagt Tobias Grosch, Bereichsleiter beim Stadtmarketing.

Und weiter: „Neben den bekannten Mumme-Gerichten gibt es auch jedes Jahr neue Kreationen, sodass für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei sein sollte. Dieses Jahr haben wir sogar ein ganz neues Angebot mit regionalen Bierspezialitäten.“

Das neue Zelt, in dem sich mit der National Jürgens Brauerei, Liquid Story, der Stebner Privatbrauerei, Lonesome Oak, dem Brauhaus Goslar und dem Hofbrauhaus Wolters sechs regionale Brauereien präsentieren, ergänzt die Nibelungen-Schlemmer-Meile, präsentiert von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH, auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Am Grill gibt’s Braunschweiger Ochsen im Brötchen mit Mumme-Soße

Weitere Weine, Liköre und andere Spirituosen mit Mumme-Schuss gibt es am Stand von Wein-Kusch. Der Ausschank ergänzt das umfangreiche Angebot deftiger Leckereien der Braunschweiger Gastronominnen und Gastronomen: Am Ochsengrill-Stand der Streiff & Helmold GmbH und des Tandure können Feinschmeckerinnen und Feinschmecker Braunschweiger Ochsen im Brötchen mit Mumme-Soße probieren.

Das Landhaus Seela bereitet Couscous-Gemüsepfanne mit Tofu und dem traditionellen Malzextrakt sowie Mumme-Spareribs zu. Nebenan serviert die Schickeria Flammkuchen, Mumme-Gulasch und Mumme-Bier. Am Stand der WB-Event GbR erwarten Besucherinnen und Besucher knusprige Ente im Brötchen und Kartoffeln mit Rosmarin.

Braunkohlpfanne mit der Braunschweiger Würze und Mumme-Backschinken bietet die Fleischerei Neubauer an. Am Stand der Knödelwerkstatt warten deftige Semmel- und Spinatknödel auf hungrige Gäste, anschließend lädt das Cafe Bruns zu einem Nachtisch aus Crêpes, süßen Förtchen und verschiedenen Kaffeespezialitäten ein.

Auf dem Kohlmarkt erwartet der Braunschweiger Spezialitätenmarkt Einheimische und Gäste mit leckeren Gerichten und Marktständen zum Stöbern. Neben herzhaften Kartoffelpuffern, Flammlachs und Spanferkelbraten im Mumme-Brötchen finden Besucherinnen und Besucher auch Süßspeisen wie gebrannte Mandeln und Baumstriezel mit der traditionellen Würze.

Mumme-Bier – und der Mumme-Braumeister führt durch die Innenstadt

Am Ausschank stillen das beliebte Mumme-Bier und weitere Getränke den Durst. Wer den Geschmack des Braunschweiger Malzextrakts mit nach Hause nehmen möchte, ist am Stand der Touristinfo richtig. Hier bekommen Interessierte nicht nur die Doppelte Segelschiff-Mumme, sondern auch zahlreiche weitere Mumme-Produkte, die einzeln oder als Präsentkorb erhältlich sind, sowie eine Auswahl Braunschweiger Souvenirs.

Kinder können sich neben den Leckereien auf zwei bunte Karussells freuen und so auf beiden Plätzen ihre Runden drehen, während die Eltern Speisen und Getränke probieren.

Wissenswertes über den ehemaligen Exportschlager und die Hansezeit verrät der Mumme-Braumeister am Samstag, 5. November, um 17 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 14 Uhr bei einem einstündigen Spaziergang durch die Innenstadt. Die Führung startet an der Touristinfo, Kleine Burg 14. Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Person und beinhaltet eine Verkostung oder ein Mumme-Präsent.

„Nicht nur kulinarisch, sondern auch modisch können sich Besucher der Innenstadt auf die kalte Jahreszeit einstimmen und bei einem Bummel die aktuelle Herbstmode entdecken oder bereits erste Weihnachtsgeschenke besorgen“, heißt es beim Stadtmarketing.

Dafür öffnen Geschäfte in der Innenstadt zusätzlich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter www.braunschweig.de/mummegenussmeile

