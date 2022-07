Schatten, Wasser, gute Laune – Hitze-Tipps für Braunschweiger

Mit dem 9-Euro-Ticket nach Wolfenbüttel, dann ganz kühl und entschleunigt auf dem Wasserweg zurück: Ehepaar Monika Heim und Walter Lükewille aus Braunschweig-Kralenriede nach ihrer Stand-up-Paddeltour am Steg in Stöckheim.

So einen Hitzetag in Braunschweig kann man sich ganz schön angenehm gestalten. Und heute kommt ja noch einer.

Nehmen wir mal Monika Heim und Walter Lükewille aus Kralenriede, die wir am Oker-Steg in Stöckheim am Wilhelm-Bornstedt-Weg treffen. Früh morgens sind sie schon mit dem 9-Euro-Ticket nach Wolfenbüttel aufgebrochen. Und dort bei den „Okerpiraten“ rauf aufs Stand-up-Paddel. 11-Kilometer-Rutsch nach Braunschweig.

Frisch, kühl, angenehm und immer reizvoll: Touren auf der Oker

Es war so schön, so frisch, so angenehm. „Wir waren die Einzigen auf der Oker“, berichten sie. Und dann, vor allem, und das spricht für Oker-Touren bei solchem Wetter: „Auf dem Wasser ist’s immer etwas kühler. Und die Oker ist ja durchgehend von Bäumen umsäumt, da ist immer Schatten da.“ Und außerdem die vielen schönen, immer neuen Perspektiven an den Biegungen dieses Flusses.

Sascha Bode aus Braunschweig auf seinem Board auf dem Heidbergsee. Foto: Henning Noske

Das lassen wir so stehen. Kerzengerade, wie wir auch Sascha Bode aus Braunschweig auf seinem Board auf dem Heidbergsee treffen. Dieses Gewässer ist immer ein guter Tipp, wenngleich man bei brüllender Sonne da auch den Schatten suchen muss. Gelb verdorrt jetzt schon die Liegewiesen, viele brutzeln hier in der Sonne und haben was brutzeln auf dem mitgebrachten Grill.

Wer Schatten sucht, wird ihn auch finden – zum Beispiel in den Parks der Stadt

Jedem so, wie’s behagt. Aber es soll kein Braunschweiger sagen, dass er oder sie hier in der Stadt keinen Schatten finden können. Und der wäre ja heute eher zu empfehlen. Zum Beispiel im Prinzenpark, wo wir in gemütlichem Tempo Elisa Zisenis aus dem Östlichen Ringgebiet mit Söhnchen (9 Monate) im Kinderwagen und Shetland-Sheepdog-Rüden Frodo an der Leine treffen. Die machen alles richtig.

Elisa Zisenis macht alles richtig bei der Hitze im Braunschweiger Prinzenpark. Foto: Henning Noske

Schattig, kühl, ruhiges Tempo. So muss das sein. Wahrscheinlich wird Frodo gleich auf dem weiteren Weg nochmal in die Wabe springen können. Sowas wird empfohlen, weil Hunde gerade jetzt Abkühlung brauchen. Gar nicht weit entfernt am Nussberg die Hundewiese. „Kann man gerade aber nicht empfehlen“, sagt Elisa Zisenis. Brütend heiß in der prallen Sonne, keine Abkühlmöglichkeit. Sie hat immer zu trinken dabei.

Ein Geheimtipp: Spannende Entdeckungen im Ölper Holz

Alles eine Frage der Vorbereitung – und der Aufmerksamkeit. Letztlich der kühlen Entschleunigung, damit man nicht überhitzt, keine Sicherung durchbrennt. Wir fahren an diesem Tag mal etwas runter – und machen rein aus geschichtlichem Interesse einen Abstecher zur Landwehr, der alten Befestigungsanlage der Stadt.

Schön schattig im Ölper Holz. Da verläuft sie am Rand von Lehndorf noch deutlich sichtbar als Wall parallel zum Horstbleek. Davon später einmal mehr. Bei der Gelegenheit stromern wir durchs Ölper Holz, das keine Popularitätswerte wie die Stadtparks hat, aber dafür zerklüftet mit spannenden Entdeckungen in Sachen Fauna und Flora lockt. Achtung, hier ist kein Weg gerade ...

Wie sind aber nun Monika Heim und Walter Lükewille eigentlich wieder nach Kralenriede gekommen? Ganz einfach: Zu Fuß in Stöckheim, Paddel und Bretter geschultert, zur Straßenbahn – und dann mit dem 9-Euro-Ticket wieder Richtung Hauptbahnhof. Und weiter. Geht alles in diesen Tagen.

