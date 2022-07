Braunschweig. Der offizielle Spatenstich für die neue Mensa an der Grundschule Stöckheim ist zugleich die letzte Amtshandlung von Schulleiterin Anette Merkel.

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Diese Kinder starteten am Mittwoch mit etwas Verspätung in die Ferien und sangen – nicht unkritisch – das Lied „Der Baum vor deinem Haus“. Für den Mensabau an ihrer Schule hatten mehrere Bäume gefällt werden müssen. Links: Noch-Schulleiterin Anette Merkel.

Schulen in Braunschweig

Schulen in Braunschweig Braunschweig: Stöckheim bekommt eine Ganztagsgrundschule

Wäre alles nach Plan verlaufen, dann wäre die Grundschule Stöckheim nach den Sommerferien in den Ganztagsbetrieb gestartet. Aber was läuft schon nach Plan – zumal in Zeiten von Corona und Lieferengpässen?

Erster Spatenstich für die neue Mensa in Stöckheim mit (von links): Schulleiterin Anette Merkel, Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, Architektin Katharina Lohse, Schülerin Friederika, Kurt Schrader (CDU), Claudia Siegel vom Jugendzentrum Stöckheim, die Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Christiane Jaschinski-Gaus und Hochbaudezernent Holger Herlitschke. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Immerhin konnte am Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Ferien, der offizielle Spatenstich für den ersten Bauabschnitt auf dem Weg zum Ganztag erfolgen: Zwischen Rüninger Weg und Schulgebäude entsteht eine Mensa. Sobald diese fertiggestellt ist, soll das Bestandsgebäude umfangreich saniert werden.

Insgesamt werden am Standort knapp 13,3 Millionen Euro investiert. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sagte beim Festakt: Mit dem Neubau der Mensa „senden wir ein wichtiges Signal insbesondre an junge Familien, die sich in unseren Baugebieten niederlassen.“

Schülerzahlen in Stöckheim wachsen

Der Bedarf an Schul- und Ganztagsplätzen wird in Stöckheim aufgrund der Neubaugebiete Stöckheim-Süd und Trakehnenstraße/Breites Bleek voraussichtlich steigen. Aus diesem Grund ist auch geplant, die Schulbezirke Stöckheim (inklusive der Außenstelle in Leiferde) und Melverode zum Start des Ganztagsbetriebs zu einem Schulbezirk zusammenzulegen. Die neue Mensa soll spätestens im Sommer 2024 fertiggestellt werden.

Vor dem offiziellen ersten Spatenstich ist schon ein bisschen gebaut worden… Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

„Endlich geht es los“, freute sich Schulleiterin Anette Merkel am Mittwoch über den ersten Spatenstich. 2009 habe ihre Schule erstmals gegenüber der Stadt Interesse angemeldet, Ganztagsschule zu werden, berichtet sie.

Für Merkel war der Spatenstich die letzte offizielle Amtshandlung: Mit Schuljahresende geht sie in den Ruhestand. Ihre Nachfolge steht bereits fest: Neue Schulleiterin wird Cornelia Korn, die am Mittwoch an ihrer bisherigen Schule als Konrektorin verabschiedet wurde: der Grund- und Hauptschule Groß Ilsede.

