Straßen und Radwege: Viele Sommer-Baustellen in Braunschweig

Baustellen-Absperrung – in den Ferien auch in Braunschweig ein gewohntes Bild (Symbolfoto).

In diesem Jahr investiert die Braunschweiger Stadtverwaltung laut einer Pressemitteilung knapp drei Millionen Euro in die Unterhaltung der Braunschweiger Straßen im Rahmen des Fahrbahndeckenprogramms. Hinzu kommen Projekte der Radwegsanierung mit einem Gesamtvolumen von rund einer Million Euro.

Überwiegend werden Fahrbahndecken von Hauptverkehrsstraßen saniert. Ortskundige sollten die Bereiche nach Möglichkeit weiträumig umfahren, heißt es bei der Stadt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Sanierungsarbeiten seien sehr witterungsabhängig, eine exakte Terminierung im Voraus daher nur schwer möglich. Allerdings gingen sie auch „wesentlich schneller als die umfangreichen, großen Tiefbauprojekte“ – abhängig von den erforderlichen Maßnahmen seien „wenige Tage bis einige Wochen Bauzeit“ vorgesehen.

Zeitliche Verschiebungen bis hin zur Absage einzelner Maßnahmen könnten nicht ausgeschlossen werden. „Verwaltung und bauausführende Firmen unternehmen alles, um die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, so die Stadt.

Hier eine Übersicht der Maßnahmen. Fahrbahndeckenmaßnahmen und Radwegsanierungen würden jeweils kurz vor Baubeginn noch mit den konkreten Terminen angekündigt, so die Stadt.

Die geplanten 37.500 Quadratmeter Fahrbahnsanierung verteilten sich auf folgende Straßen:

Gifhorner Straße

Ausbau stadteinwärts zwischen Hansestraße und Am Wendenturm. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter halbseitiger Verkehrsführung für den Kraftfahrzeugverkehr - Länge ca. 125 m. Der Geh-und Radweg bleibt frei. Ausführung Ende August – Dauer ca. eine Woche.

Pfälzer Straße

Zwischen Sandanger bis Unter den Linden - Länge ca. 1.150 Meter unter Vollsperrung der jeweiligen Abschnitte. Ausführung in zwei Bauabschnitten in den Sommerferien ab dem 13. Juli – Dauer ca. vier Wochen. Der Geh- und Radweg bleibt frei.

Auf der Moorhütte

Auf kompletter Länge inklusive Stichstraßen Am Papenholz und Am Hirtenberg. Ausführung der Arbeiten unter Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr (Radfahrer und sofern möglich Anlieger frei) – Ausbaulänge ca. 450 Meter. Voraussichtliche Ausführung im September – Dauer ca. zwei Wochen.

Moorhüttenweg

Ausbau auf kompletter Länge mit Aussparung der Kreuzung Berliner Straße - Länge ca. 430 Meter. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Einbaubereichs - Schulweg / Gehweg / Radweg bleiben frei. Die Arbeiten finden im Anschluss an die Baustelle Auf der Moorhütte statt. Dauer ca. eine Woche.

Kreuzung Celler Straße / Sudetenstraße „Ölper Knoten“

Sanierung des Kreuzungsbereichs der Celler Straße/Sudetenstraße/ A392 unter Vollsperrung. Ausführung an einem Wochenende im August. Die Umleitung für die stadteinwärtige Spur führt über Celler Heerstraße, Hans-Jürgen-Straße, Bundesallee, Saarstraße, Hildesheimer Straße und Neustadtring. Die stadtauswärtige Spur Richtung Ölper wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Dauer der Baustelle ca. drei Tage.

Gördelingerstraße

Ausbau zwischen Kaffeetwete und Altstadtmarkt unter Vollsperrung - Länge ca. 80 Meter. Voraussichtlich im August – Dauer ca. eine Woche. Umleitung des KFZ-Verkehrs erfolgt über An der Petrikirche und Breite Straße. Der Geh-und Radweg bleibt frei.

Hinter Liebfrauen

Ausbau zwischen Waisenhausdamm und Rosenhagen - Länge ca. 110 Meter.Sanierung erfolgt unter Vollsperrung – Dauer ca. eine Woche. Der Gehweg bleibt frei. Radfahrer werden über die Stobenstraße geführt.

Zum Ackerberg

Ausbau zwischen Braunschweiger Straße und Zur Wabe - Länge ca. 350 Meter. Einbau erfolgt in zwei Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt über die Straße Dorflage. Ausführung im September – Dauer ca. 2 Wochen.

Alte Frankfurter Straße

Ausbau zwischen Wurmbergstraße und Rhönweg - ca. 520 Meter. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung in den Herbstferien statt. Umleitung über Wurmbergstraße, Diestelbleek und Am Fuhsekanal. Dauer ca. zwei Wochen. Der Geh-und Radweg bleibt frei.

Thiedestraße

Ausbau zwischen Berkenbuschstraße und Rüningenstraße- Länge ca. 1.155 Meter. Ausführung in drei Bauabschnitten in den Sommerferien – Dauer ca. vier Wochen. Der Verkehr Richtung stadtauswärts wird in Einbahnstraßenregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr stadteinwärts wird über die Umleitung Rüningenstraße, Geiteldestraße, Stiddienstraße, Große Grubenstraße und Westerbergstraße geführt. Als Entlastungsstrecke wird die BAB 39 empfohlen. Der Geh-und Radweg bleibt frei.

Saarplatz

Ausbau zwischen Kreuzung St.-Wendel-Straße bis Höhe Haus-Nr. 114 – Länge ca. 140 m. Halbseitige, einspurige Verkehrsführung unter Beibehaltung beider Fahrtrichtungen. Ausführung in zwei Bauabschnitten im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme in den Herbstferien – Dauer ca. zwei Wochen.

Aufgrund neuer Richtlinien kommt es vermehrt zu Vollsperrungen einzelner Straßenabschnitte. Diese Richtlinien dienten laut Stadt sowohl dem Schutz des Baustellenpersonals als auch den Verkehrsteilnehmern.

Überblick Radwegsanierung:

In diesem Jahr werden in Braunschweig im Rahmen der Radwegsanierung Baumaßnahmen mit einem Volumen von über 1 Mio. Euro umgesetzt. Hierdurch könnten nun auch größere Streckenabschnitte realisiert und der Anteil der Zweirichtungsradwege erhöht werden, so die Stadt. Die bauliche Umsetzung ist im Wesentlichen in den Sommer- und Herbstferien geplant.

Hamburger Straße

Der stadtauswärtige Radweg zwischen Sackweg und Siegfriedstraße wird auf bis zu 3,20 Meter verbreitert und grundhaft saniert. Zusätzlich wird zwischen Rad- und Gehweg, entsprechend dem politischen Beschluss, ein taktiler Trennstein eingebaut. Die Radwegarbeiten laufen bereits im Schatten der Kanalbaumaßnahme in der Hamburger Straße und werden mit Beendigung und Freigabe der Fahrbahnsanierung in der Hamburger Straße im Spätherbst beendet sein. Teilabschnitte werden voraussichtlich vorab freigegeben. Die Umleitungen sind ausgeschildert und werden entsprechend des Baufortschrittes ergänzt.

Hallestraße

Grundhafte Sanierung des kompletten südlichen Abschnittes zwischen Salzdahlumer Straße und Sachsendamm. Die Sanierung der Hallestraße erfolgt unter Vollsperrung des Radweges. Die vorhandenen Parkbuchten dienen als Arbeitsbereich, allerdings ist es auch notwendig, teilweise die danebenliegende Fahrspur einzuengen.

Berliner Straße

Auf dem Abschnitt zwischen Baumschulenweg und Hordorfer Straße wird die Asphaltdeckschicht erneuert. Das in den vorhandenen Zufahrten befindliche Betonpflaster im Radwegbereich wird aufgenommen und der Radweg durchgängig asphaltiert. Weiterhin wird der vorhandene Gehwegschutzstreifen durch einen taktilen Trennstreifen ergänzt. Die Arbeiten in der Berliner Straße erfolgen unter Vollsperrung des Radweges. Fußgänger und Radfahrer werden auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geleitet. Die rechte Fahrspur wird gesperrt und dient als Arbeitsraum.

Münchenstraße

Die Sanierung des Radweges Münchenstraße erfolgt grundhaft einschließlich Verbreiterung auf 2,30 Metern stadtauswärts zwischen Cyriaksweg und Pippelweg auf einer Länge von rd. 190 m. Auch dieser Radwegabschnitt soll einen taktilen Trennstreifen zwischen Geh- und Radweg erhalten. In der Münchenstraße wird für die Arbeiten der Radweg sowie der rechte Fahrstreifen voll gesperrt. Die Bushaltestelle Pippelweg wird für die Dauer der Arbeiten verlegt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Güldenstraße

Hier erfolgt die Deckensanierung nur auf einem kurzen Streckenabschnitt von der Kreuzung An der Martinikirche – Sonnenstraße – Güldenstraße bis zur Hausnummer 58 in Fahrtrichtung Nord. Auf diesem Abschnitt befinden sich zwei Zufahrten, welche im Zuge der Baumaßnahme in Asphaltbauweise hergestellt werden sollen um den Fahrkomfort zu erhöhen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Radweges und Sperrung der rechten Fahrspur. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Baukonjunktur kämen noch zwei Projekte (Thiedestraße/Rüningenstraße und Kurt-Schumacher-Straße) hinzu, so die Mitteilung der Stadt.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de