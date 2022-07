Noch nicht eingebürgert: Braunschweiger Kandidat tritt zurück

Adama Logosu-Teko war für seine Partei Bündnis 90/Die Grünen als Landtagskandidat für den Wahlkreis Braunschweig West ins Rennen gegangen. „Mit meiner Kandidatur möchte ich alle Menschen erreichen und damit unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken“, hatte sich der studierte Maschinenbauer und Mitbegründer des Hauses der Kulturen den Wählern vorgestellt.

Doch jetzt muss der aus dem Togo stammende Adama Logosu-Teko, der seit 1984 in Braunschweig lebt, seine Kandidatur zumindest für die anstehende Landtagswahl zurückziehen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbürgerung ist notwendige Voraussetzung für eine Wahl in den niedersächsischen Landtag

Der Grund: Seine Einbürgerung lässt noch auf sich warten. Sie wiederum ist notwendige Voraussetzung für eine Wahl in den niedersächsischen Landtag. Im Dezember hatte der 61-Jährige den Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft gestellt. Im November bereits war er als einer von drei Direktkandidaten vom Kreisverband Braunschweig gewählt worden.

„Wir hatten alle gehofft, dass es mit der deutschen Staatsangehörigkeit noch rechtzeitig klappt“, sagt Grünen-Vorstandssprecherin Elke Flake. Zugleich sei aber auch bereits im Vorfeld vereinbart worden, dass andernfalls ein neuer Kandidat oder eine Kandidatin aufgestellt würde, spricht Flake von einem unaufgeregtem Vorgehen. „Allerdings bedauern wir es sehr, das muss ich deutlich sagen.“

Springt ein: Louise Bohne wurde als grüne Landtagskandidatin gewählt. Foto: Leonore Köhler/Die Grünen

Jetzt fand in der Brunsviga daher erneut eine Aufstellungsversammlung des Kreisverbands der Grünen Braunschweig statt: Anstelle von Adama Logosu-Teko wird nun Louise Bohne zur Wahl antreten – neben Swantje Schendel (Wahlkreis 1, Braunschweig-Nord) und Andreas Hoffmann (Wahlkreis 2, Braunschweig-Süd).

Louise Bohne geht jetzt für Adama Logosu-Teko ins Rennen

Adama Logosu-Teko will sich derweil weiterhin für die politischen Ziele seiner Partei einsetzen und die „notwendigen transformativen Veränderungen in unserer Gesellschaft aktiv und nach Kräften unterstützen“. Migrationspolitik und Digitalisierung der Schulen waren einige der Themen, die er sich als Kandidat auf die Fahnen geschrieben hatte. Jetzt wählten die Grünen notgedrungen eine neue Kandidatin für den Wahlbereich 3 (Braunschweig West).

Louise Bohne lebt seit 2014 in Braunschweig und hat in verschiedensten Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, wie die Grünen mitteilen.

Derzeit ist Louise Bohne als Geschäftsführerin im Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen tätig. „Schon als Sozialarbeiterin handelte ich nach den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte und Achtung der Vielfalt. Ich werde mich dafür einsetzen, Menschen in ihren Fähigkeiten zu bestärken und gesellschaftliche Teilhabe für alle möglich zu machen. Zusammen mit Swantje Schendel und Andreas Hoffmann möchte ich in diesem großartigen Team am 9. Oktober die GroKo in Hannover ablösen.“, erklärt sie.

Lesen Sie auch:

Die Grünen stellen Kandidaten für die Landtagswahl vor

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de