Drei Braunschweiger Schulen sind jetzt klimaneutral

Braunschweig. Zwölf Schulen in Niedersachsen wurden als „Klimaneutrale Schule“ ausgezeichnet – darunter drei Gymnasien aus Braunschweig.

Drei Braunschweiger Schulen sind als „Klimaneutrale Schule" ausgezeichnet worden. Am Rande der Preisübergabe in Hannover (von links): Raik Uhde und Ilona Gerhardy-Grotjan (HvF), Ingo Stübig und Ann-Christine Hoeft (Kleine Burg) sowie Volker Kahlert und Hendrik Georgi (Ricarda-Huch-Schule). Foto: Stefan Koch

Sie zeigen, wie es geht: Zwölf Schulen in Niedersachsen sind Vorreiter in Sachen Klimaschutz und dafür in Hannover mit dem Siegel „Klimaneutrale Schule“ ausgezeichnet worden. Unter den ausgezeichneten Schulen sind auch drei Braunschweiger Schulen: die Gymnasien Ricarda-Huch-Schule, Hoffmann-von-Fallersleben-Schule und Kleine Burg.

Energiesparen und Klimaschutz stehen auch in niedersächsischen Schulen hoch im Kurs. Gleichzeitig zählen Schulen zu den größten Verursachern von Treibhausgasen in ihren Kommunen. Aber was kann die Schulgemeinschaft tun, um die CO2-Emissionen aus den Bereichen Strom, Heizung, Mobilität und Schulverpflegung zu senken?

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Energie sparen und Klimaprojekte unterstützen

Hier setzt die Initiative „Klimaneutrale Schule“ an: Sie unterstützt seit dem Jahr 2020 Schulen in Niedersachsen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Dabei erfassen Schülerinnen und Schüler zuerst gemeinsam mit ihren Lehrkräften und anderen Schulbediensteten ihre Energieverbräuche. Daraus ergeben sich die individuellen Einsparpotenziale und entsprechenden Maßnahmen wie Radfahr-Aktionen, klimafreundlicheres Schulessen oder Stromsparen. Damit werden klimaschädliche Emissionen so weit wie möglich verringert. Die Kleine Burg trägt zum Beispiel mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Schule und einem eigenen Schulwald trägt das Gymnasium zur CO2-Minderung bei.

Da eine vollkommen emissionsfreie Schule nicht möglich ist, werden die unvermeidbaren CO2-Emissionen über seriöse Anbieter kompensiert. Durch zwei Spendenläufe konnte die Kleine Burg beispielsweise an kenianischen Landschulen für Zisternen sorgen, den durch den Klimawandel verstärkten Wassermangel mindern und damit den Mädchen eine Chance auf Bildung geben. „Außerdem wurden in Kenia holzsparende Schulöfen gebaut, die dem Gymnasium die Kompensation unvermeidbarer Treibhausgase für drei Jahre ermöglichen“, berichtet Lehrerin Ann-Christine Hoeft. Auch an der Ricarda-Huch-Schule fand am vergangenen Freitag ein Spendenlauf für den Verein „Wasser für Kenia“ statt.

Weitere Artikel:

Braunschweiger Schulen wollen schon 2022 klimaneutral werden

Alle Braunschweiger Gymnasien im Kurzporträt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de