Braunschweig mischt kräftig mit beim Bundes-Digitaltag

Braunschweig. Am 24. Juni lautet das Motto auch in Braunschweig: „Gemeinsam digital“

Die Stadt Braunschweig beteiligt sich am Freitag, 24. Juni, am bundesweiten Digitaltag und macht viele Aspekte der Digitalisierung erlebbar.

Die Stadt beteiligt sich am Freitag, 24. Juni, am bundesweiten Digitaltag und macht viele Aspekte der Digitalisierung erlebbar. Unterm Motto „Braunschweig. Gemeinsam. Digital“ bieten laut Information der Stadt Akteure aus Verwaltung, Wissenschaft und Stadtgesellschaft ein buntes und informatives Mitmach-Programm.

„Zeigen, welche Angebote es schon gibt“

Sie ermöglichen Einblicke „in die vielen unterschiedlichen Facetten der Digitalisierung in Braunschweig“, wie es heißt. „Der Digitaltag ist eine gute Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Angebote es schon gibt. Ich freue mich, dass viele Partner wie die TU Braunschweig und die Polizei mitwirken“, sagt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Den Auftakt macht bereits am 23. Juni das Gleichstellungsreferat der Stadt mit einem digitalen Vortrag. Dr. Corinna Bath spricht über „Digitalisierung und Gleichstellung – von alten Hoffnungen und konkreter Diskriminierung in der schönen neuen Arbeitswelt“.

Am 24. Juni gibt es einen bunten Mix aus digitalen Aktionen und Veranstaltungen in Präsenz. In Videoformaten informieren auch Feuerwehr, Städtisches Museum und Stadtarchiv. Im Livestream präsentiert die Medienkoordination des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie von 10 bis 11 Uhr „Digitale Kinder- und Jugendarbeit“.

3D-Stadtmodell wird für alle freigeschaltet

Die Abteilung Geoinformation schaltet ab 24. Juni ihr 3D-Stadtmodell für alle Bürger frei – wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung der städtischen Smart-City-Strategie. Das 3D-Stadtmodell ist die Basis für viele Anwendungsfälle, etwa im Bereich der Stadt- und Raumplanung und der Architektur.

Auch das Seniorenbüro ist dabei. Von 10 bis 17 Uhr ist Tag der offenen Tür im Louise-Schroeder-Haus (Hohetorwall 10) – zu jeder vollen Stunde ein neuer Programmpunkt. Dort informieren beispielsweise die Polizei zur Sicherheit im Internet und die Verbraucherzentrale Niedersachsen zu Rechten im Internet.

