Braunschweig. Die Feuerwehr ist am Dienstagabend in die Otto-von-Guericke-Straße ausgerückt. Gemeldet wurde ein Hochhausbrand. Das fand sie vor Ort vor.

An der Otto-von-Guericke-Straße hat es am Dienstagabend gebrannt.

Feuerwehr Braunschweig Wehreinsatz am Hochhaus in Braunschweigs Otto-von-Guericke-Straße

Zu einem vermeintlichen Hochhausbrand an der Otto-Von-Guericke-Straße rückten Kräfte der Feuerwehr Braunschweig am frühen Dienstagabend gegen 20 Uhr aus. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass das bereits seit langem leerstehende Gebäude selbst nicht betroffen ist, sondern ein Container der mit Bauschutt gefüllt war, aus unerklärlicher Ursache in Brand geriet. Dieser konnte bereits kurz nach Eintreffen der etwa 40 Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden.

Nach etwa 30 Minuten rückten alle Kräfte wieder ein. Zur Sicherheit wurde das Wohnhaus von innen kontrolliert, um versteckte Glutnester ausfindig zu machen, da der Container nah am Wohnhaus platziert war. Wie genau der Container in Brand geriet, ist bisher unklar.

