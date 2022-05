Warnstreik – sieben Braunschweiger Kitas blieben geschlossen

Selbstbewusst haben rund 300 Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst der Region am Mittwoch in der Stadt für bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung demonstriert. Nach einer weiteren Verhandlungsrunde ohne Annäherung hatte die Gewerkschaft Verdi in mehreren Städten zu Warnstreiks aufgerufen.

„Ist unsere Arbeit weniger wert, nur weil am Ende kein Produkt entsteht?“, fragte Sozialarbeiterin Birte Kistner am Rednerpult auf dem Platz der Deutschen Einheit. Sie gab die Antwort selbst: „Nein, ist sie nicht!“ Ihr Einsatz in Kitas, in der Schulkindbetreuung, in Jugendämtern oder Jugendzentren sei „unverzichtbar und wertvoll für die Gesellschaft“, dies sei in der Corona-Zeit besonders sichtbar geworden: „Auch wir sind systemrelevant!“

Fachkräftemangel – die Belastung ist groß

In vielen Einrichtungen bekommen die Beschäftigten, die Eltern und Kinder den Fachkräftemangel in der Branche bereits deutlich zu spüren. Je größer der Personalmangel, desto größer ist auch die Belastung derer, die dort arbeiten – ein Teufelskreis.

„Die Mitarbeiter sind überlastet und schaffen es nicht, den Kindern gerecht zu werden“, betonte Erzieherin Laura Thies und nannte die Inklusion, die Integration von Flüchtlingskindern, die Sprachförderung und die Umsetzung der Corona-Maßnahmen als zusätzliche Herausforderungen. Kistner forderte: „Die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, um Fachkräfte zu finden und zu binden.“

In ganz Niedersachsen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 3.000 Beschäftigte am Warnstreik. Von 33 städtischen Kitas in Braunschweig blieben sieben geschlossen, weitere Einrichtungen hatten laut Stadtverwaltung nur eingeschränkt geöffnet. Von den Schließungen betroffen waren die Kitas Christian-Friedrich-Krull-Straße, Dorothea-Erxleben-Straße, Kasernenstraße, Lamme, Leiferde, Lindenbergsiedllung und Querum. Die Kita Prinzenpark und die Außengruppe Kastanienallee, die Kita Schuntersiedlung und das Schwedenheim waren nur eingeschränkt geöffnet, ebenso wie das Kinder-und Jugendzentrum Roxy und die Spielstubbe Hebbelstraße.

Prominenter Redner in Braunschweig: Frank Bsirske, der ehemalige Verdi-Vorsitzende. Er sagte: „2020 wurden die Tarifverhandlungen pandemiebedingt verschoben. Die Arbeitgeber haben diese Zeit ungenutzt verstreichen lassen und sind mental keinen Schritt weiter – obwohl der Fachkräftemangel so offensichtlich ist.“

Emotionale Töne kamen von Kleinkünstler Thorsten Stelzner. Er bedankte sich bei den Demonstrierenden: „Schönen Dank, dass ihr euch so liebevoll um das kümmert, was uns am wichtigsten ist im Leben – um unsere Kinder!“ Er trug ein Gedicht vor, das er geschrieben hatte, als seine Kinder noch klein waren und die Kita Timmerlah besuchten. „Inge lächelt“ ist ein Gedicht der Wertschätzung – das kam gut an. Hier der Text (mit freundlicher Genehmigung des Autors):

INGE LÄCHELT

Morgens zehn vor acht

betritt sie ihren Flur,

ist mitten im Geschehen,

guckt niemals auf die Uhr.

Kein Murren oder Nörgeln --

„Ich bin noch gar nicht hier!“

Kein: „Lasst mich mal in Ruhe“

hört man je von ihr.

Wenn sie in ihrem Flur steht,

beginnt auch ihre Schicht,

und immer trägt sie dieses Lächeln im Gesicht.

Das ist auch keine Maske,

das ist tatsächlich immer echt,

und niemals lächelt sie sich den Morgenstress zurecht.

„Hallo Peter, morgen Fabio,

na, Aleksander alles klar?

Guck mal in die Gruppe,

ist Felix noch nicht da?

Na, Lesley und Alicia,

seid ihr wieder fit?

Fragt doch mal die Leonie,

vielleicht spielt die ja mit.

Nee, Tom, nicht mit Schuhen,

zieh die erst mal aus,

und dann holen wir beide

den Ball da wieder raus!

Ich brauche noch zwei Helfer,

wer holt mit mir den Saft?

Ich kann das nicht alleine,

ich hab heut’ zu wenig Kraft.“

„Hallo Inge, guten Morgen,

ich muss mal schnell aufs Klo.“

„Der Mike hat mich getreten,

Inge – guck mal – soo.’

Und Inge putzt die Nasen,

pflastert kleine Wunden;

Inge hat auch immer

den richt’gen Ton gefunden.“

Mal ganz leise tröstend,

weil man Mama so vermisst,

mal lachend zur Ablenkung,

weil der beste Freund so blöde ist.

Manchmal richtig fordernd,

wenn sie weiß, dass man das kann -

„Komm, zieh dir jetzt die Schuhe

mal alleine an!“

Aber immer mit dem Lächeln,

das so warm und menschlich ist,

dass selbst der kleinste Unglückswurm

merkt, dass er hier geborgen ist.

Und das so viele Jahre schon

und immer noch mit Lust,

und auch was sich geändert hat,

erfüllt sie nicht mit Frust.

„Ja, früher“, sagt sie manchmal,

„war manches anders, ist doch klar,

doch das, was stets das gleiche bleibt,

das sind die Kinder - wunderbar!“

Autor: Thorsten Stelzner

