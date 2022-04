Foto: Bernward Comes

Schlossumfeld Braunschweig Stadt Braunschweig pflanzt Bäume am Schloss – Behinderungen

Im Zuge der Begrünungsarbeiten im Schlossumfeld sollen beidseitig der nach Norden verlaufenden Fahrspuren im Bereich Bohlweg zwei neue Bäume zur Erweiterung der schon vorhandenen Lindenallee nach Süden hergestellt werden.

Arbeiten beginnen am 26. April

Da durch die Nähe zu Straße und Straßenbahn ein Verbau und besondere Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind, ist es während der Bauzeit notwendig, einen Fahrstreifen in Richtung Norden zu sperren, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten beginnen am 26. April und dauern voraussichtlich bis 6. Mai. Dadurch werde mit Behinderungen in den Hauptverkehrszeiten gerechnet, heißt es.

red

