Braunschweig. Gäste können ab sofort in der Volkswagen-Halle kontaktlos mit Karte oder Smartphone zahlen. Im Eintrachtstadion soll es ab Ende April soweit sein.

Foto: Bernward Comes

In der Volkswagen-Halle wurden insgesamt 30 Kassenplätze für kontaktlose Bezahlmöglichkeiten eingerichtet.

Freizeit Kontaktlos bezahlen in Braunschweigs VW-Halle und Stadion

Ab sofort ist der Besuch eines Konzerts, einer Show oder Sportveranstaltung in der Volkswagen-Halle Braunschweig ohne den Einsatz von Bargeld möglich. Das teilt die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH mit. Das heißt: Gäste können ihr Bargeld zu Hause lassen. 30 Kassenplätze seien für den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Volkswagen-Halle eingerichtet worden. : Parken, Garderobe oder das gastronomische Angebot können nun kontaktlos per Karte oder Smartphone bezahlt werden.

„Zeitnah werden wir auch Besucher und Besucherinnen von Sport-Events im Eintracht-Stadion digitale Bezahlmöglichkeiten anbieten können“, kündigt Geschäftsführer Stephan Lemke, Geschäftsführer der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH. Im Stadion an der Hamburger Straße werden ihm zufolge aktuell 90 Kassenplätze für einen bargeldlosen Zahlungsverkehr beim Kauf von Getränken und Speisen ausgestattet. Voraussichtlich ab 30. April soll es dort soweit sein – beim Heimspiel der Eintracht gegen Magdeburg können Gäste dann ihre Stadionwurst das erste Mal kontaktlos bezahlen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kontaktlos per Karte, Mobiltelefon oder Uhr zahlen

Die Ausstattung und Steuerung der neuen Kassensysteme in der Volkswagen-Halle und dem Eintracht-Stadion erfolgte gemeinsam mit der Braunschweigischen Landesparkasse sowie S-Payment, einem Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags. „Kontaktlos per Karte, Mobiltelefon oder oftmals auch die Uhr am Handgelenk ersetzen zunehmend das Portemonnaie mit Bargeld“, sagt Ingo Lippmann, Firmenkundenvorstand der BLSK, laut der Pressemitteilung.

„Damit können die Besucherinnen und Besucher ab sofort alle Vorteile des mobilen Bezahlens nutzen. Und diejenigen, deren Girocard oder Kreditkarte bereits für das kontaktlose Bezahlen freigeschaltet ist, können in Zukunft nicht nur das Bargeld, sondern auch die Plastikkarten zu Hause lassen.“

Michael Hübler, Aramark-District-Manager (Gastronomie in der Volkswagen-Halle), Stephan Lemke, Geschäftsführer der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, Ingo Lippmann, Vorstand Firmenkunden Braunschweigische Landessparkasse und Helge Böttcher, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadthallen Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH stellen das kontaktlose Bezahlen vor. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de