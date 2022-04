Blinder Mann wird in Braunschweig von Betrüger bestohlen

Braunschweig. Ein Betrüger in Braunschweig einen blinden Mann unter einem Vorwand bestohlen. Am Schwarzen Berg ist in ein Vereinsheim eingebrochen worden.

Ein blinder Mann ist im Braunschweiger Stadteil Querum von einem Betrüger ausgeraubt worden. Am Donnerstagnachmittag klingelte es laut Polizei an der Tür eines 79-Jährigen. Vor der Tür gab eine Person an, dass eine Dachrinne überprüft werde muss.

Der blinde Mann ließ den vermeintlichen Handwerker in sein Haus. Die Person ging in das obere Stockwerk. Als der Braunschweiger erwähnte, dass seine Schwester demnächst zurückkommen würde, verließ der falsche Dachdecker das Haus. Später stellte der Braunschweiger fest, dass mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet wurden. Die Polizei wurde informiert und erschien vor Ort. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Diebe brechen in Vereinsheim ein

Unbekannte sind in ein Sportheim am Schwarzen Berg eingebrochen. Nachdem am Mittwochabend die letzten Spieler das Sportgelände verlassen hatten, nutzten bislang Unbekannte laut Polizei die Zeit bis zum nächsten Morgen und brachen in das Vereinsheim ein. Sie öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt in das Gebäude. Eine Tür wurde beschädigt. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verließen anschließend den Tatort.

Ob und welche Gegenstände gestohlen wurden, wird noch ermittelt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl ein.

red

