Kiew im Krieg – solche Szenen gab es auch mal in Braunschweig

Die russischen Angriffe auf die Ukraine erinnern Eckhard Schimpf an die Zerstörung Braunschweigs. Das Foto links zeigt die Stadt Tschernihiw: Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem beschädigten Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. Rechts sind die Folgen der Bombennacht 14./15. Oktober 1944 in Braunschweig zu sehen: Blick von der Wendenstraße auf St. Andreas, links der Bunker Kaiserstraße. Durch die Schuttberge ist ein Weg freigeräumt worden.