Personal wechselt bei der Polizeistation Waggum

Braunschweig. Nach fast 18 Jahren in Waggum ist Schluss: Michael Brezina geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Rochade bei der Polizeistation in Waggum: Ende Januar ist Michael Brezina in den Ruhestand gegangen. Er war zuvor fast 18 Jahre lang Ansprechpartner der Polizei für die Bürger in Waggum, Bienrode, Kralenriede und Bevenrode. Er gehe mit zwei lachenden Augen, sagte Brezina bei der Verabschiedung: Weil er zum einen eine schöne Zeit hinter sich habe, zum anderen aber auch eine schöne Zeit vor sich.

Seine Kollegin Sigrid Pfeiffer konnte schon zum 1. Februar seinen Nachfolger Jörg Krause in der Polizeistation Waggum begrüßen. Jörg Krause bringt die Erfahrung aus 35 Jahren in verschiedenen Dienststellen der Polizei Braunschweig mit nach Waggum, heißt es in der Polizei-Mitteilung. Er sei im Braunschweiger Norden aufgewachsen und freue sich auf die neuen Herausforderungen und den Kontakt mit den Bürgern aus Waggum sowie den angrenzenden Orten.

Uwe Schmiedt, Leiter des Polizeikommissariats Nord, zu dem die Polizeistation Waggum gehört, sagte: „Michael Brezina hat in der Polizeistation Waggum über viele Jahre im Team mit Sigrid Pfeiffer eine sehr gute Arbeit geleistet und die Polizei dort hervorragend vertreten. Eine große Akzeptanz und Beliebtheit bei Bürgerinnen und Bürgern sowie bei Netzwerkpartnern kamen ihm dabei zugute. Dass wir Jörg Krause für die Nachfolge gewinnen konnten, freut mich sehr. Ich kenne ihn schon seit unserer gemeinsamen Zeit im damaligen 1. Polizeirevier und weiß, dass er für diese Aufgabe der Richtige ist. Durch seine bisherigen Verwendungen und seine ausgeprägte persönliche Kompetenz ist Jörg Krause gut vorbereitet. Ich wünsche ihm viel Glück und gutes Gelingen für die neue Herausforderung.“

red

