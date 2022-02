Welche Apotheken in Braunschweig jetzt Impfungen anbieten, soll laut Apothekerkammer ab Dienstag auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de zu sehen sein.

Corona in Braunschweig

Corona in Braunschweig Rund zehn Braunschweiger Apotheken haben Zulassung zum Impfen

Auch in Apotheken sind ab sofort Corona-Schutzimpfungen möglich. Allerdings geht es zunächst nur vereinzelt los. Landesweit haben laut der niedersächsischen Apothekerkammer bislang knapp 200 Apothekerinnen und Apotheker eine entsprechende Schulung absolviert. Weitere Schulungen laufen aber bereits oder stehen bevor.

Wie Bezirksapothekerin Ines Eder auf Anfrage mitteilt, haben in Braunschweig rund zehn Apotheken die Zulassung. „Es impfen erst einmal nur vereinzelt Apotheken, denn neben dem erforderlichen Personal und dem Raum gehört eine gute Organisation zur Impfung dazu“, so Eder. Es gelte, Termine zu vereinbaren, die zu impfenden Personen vor der Impfung aufzuklären, die eigentliche Impfung durchzuführen – und nach der Impfung sollen die Geimpften noch 15 Minuten unter Aufsicht vor Ort bleiben.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bezirksapothekerin: Impfen in Apotheken geht nur mit Terminvereinbarung

Nicht alle Apotheken, die bereits eine Zulassung zum Impfen haben, starten auch gleich damit. Denn das Ganze ist aufwendig: „Impfen in Apotheken geht nur mit Terminvereinbarung, da die Impfstoffe nach Anbruch nur begrenzte Zeit verimpft werden können“, erläutert Eder. „Der Impfstoff von Biontech muss innerhalb von sechs Stunden ab dem Zeitpunkt der Verdünnung verabreicht werden.“ Da ein Fläschchen sechs Dosen Impfstoff enthält, müssen in dieser Zeit also sechs Personen zur Impfung dagewesen sein.

Beim Impfstoff von Moderna sind es ihr zufolge pro Fläschchen zehn Dosen Impfstoff für die Grundimmunisierung beziehungsweise 20 Dosen für die Boosterimpfung. „Bei der Boosterimpfung wird nur noch die halbe Dosis verabreicht. Dafür muss man also 10 bis 20 Personen zusammen bekommen“, sagt Eder. „Nach Entnahme der ersten Dosis aus dem Mehrdosenbehältnis (nach erstmaligen Durchstechen des Stopfens) hält sich der Impfstoff 19 Stunden. Aus mikrobiologischer Sicht sollten Impfstoffe aber möglichst schnell verwendet werden.“

Apotheken: Es ist nicht leicht, genügend Impfwillige zu bekommen

Und: Da man Impfstoff nur mit einer Woche Vorlauf bestellen könne, wollen einige Apotheken jetzt erst einmal Termine vereinbaren, bevor sie den Impfstoff bestellen, so Eder weiter. Hinzu komme auch, dass die Nachfrage nach der Impfung, egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung momentan allgemein stark zurückgegangen ist.

„Es ist daher nicht so einfach, die erforderliche Anzahl an Personen für eine Impfserie zusammenzubekommen“, sagt sie. „Von den Arztpraxen hören wir, dass inzwischen viele, die einen Impftermin vereinbart haben, einfach nicht zum Termin erscheinen. Angesichts dessen, dass viele Länder zu wenig Impfstoff haben, können wir nicht einfach restlichen Impfstoff wegwerfen.“ Sie appelliert daher an alle Impfwilligen, einen vereinbarten Termin auch einzuhalten.

Impfstoff von Novavax wird nicht in Apotheken verimpft

Welche Apotheken in Braunschweig jetzt Impfungen anbieten, soll laut Apothekerkammer ab Dienstag auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de zu sehen sein. Dort kann man nach Apotheken in der Nähe suchen und dabei nach der Serviceleistung „COVID-19-Impfung“ filtern.

Worauf Ines Eder noch hinweist: Der neue Impfstoff von Novavax, der voraussichtlich ab Ende Februar erhältlich sein soll, wird zunächst nur in Impfzentren verimpft – weder bei den niedergelassenen Ärzten, noch in Apotheken. „Die Auslieferung dieses Impfstoffs erfolgt vom Land Niedersachsen direkt an die Impfzentren, wo man sich jetzt schon vormerken lassen kann.“

Eder geht davon aus, dass das Impfen in Apotheken jetzt langsam hochgefahren wird. Sobald die Impfnachfrage wieder steige, etwa mit der zweiten Boosterimpfung und dem an Omikron angepassten Impfstoff, seien auch die Apotheken eine wichtige niedrigschwellige Ergänzung des Impfangebotes – neben Arztpraxen, Impfzentrum und mobilen Impfteams. Grundsätzlich vermutet sie, dass die Apotheken vor allem auf dem Land diesbezüglich eine sehr wichtige Rolle haben.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de