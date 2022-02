„Wipshäuser Löwen“ – 11.500 Euro für Klinikum Braunschweig

Die „Wipshäuser Löwen“, ein Fanclub von Eintracht Braunschweig, haben insgesamt 11.500 Euro für die Kinderkrebsstation am Städtischen Klinikum Braunschweig gespendet. Das berichtet das Klinikum in einer Pressemitteilung.

So ist es fast schon gute Tradition, dass immer im November in Wipshausen ein „Spendengrillen“ für die Kinderklinik veranstaltet wird, heißt es weiter in der Mitteilung. Und auch im vergangenen November habe es dementsprechend in dem kleinen Ort im Landkreis Peine geheißen: „Hurra, das ganze Dorf war da!“

600 Gäste nahmen teil

Trotz Corona-Auflagen ließen es sich etwa 600 Menschen, darunter auch der frühere Eintracht-Profi Dennis Kruppke und der BTSV-Fanbeauftragte Erik Lieberknecht, an diversen Versorgungs- und Aktions-Ständen gemeinam gutgehen. Bis Weihnachten konnte noch für den guten Zweck gespendet werden.

Für das stattliche Gesamtergebnis dankte Chefarzt Professor Dr. Hans Georg Koch jetzt den Überbringern des Spendenschecks, Ivette Ansorge und Volker Hintzen von den „Wipshäuser Löwen“, sehr herzlich, so das Klinikum. In den Jahren zuvor hatte der Fanclub bereits 35.000 Euro für die Kinderklinik gesammelt.

red

