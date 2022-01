Arztpraxen am Limit

Arztpraxen am Limit Streik in Braunschweiger Arztpraxis – Patienten müssen warten

Am Aktionstag „MFA am Limit“ hat auch eine Praxis aus Lamme teilgenommen.

Braunschweig. In einer Arztpraxis in Lamme machen die medizinischen Fachangestellten auf ihre Situation aufmerksam – sie arbeiten seit Monaten am Limit.