Motiv liegt im Dunkeln Braunschweiger stieß 25-Jährigem Rambo-Messer in Rücken - Anklage

Foto: Bernward Comes/ Braunschweiger Zeitung

Ort der nächtlichen Messerattacke war ein Gehweg vor dem Hauptgebäude der Landessparkasse am Bruchtorwall

Braunschweig. Der Beschuldigte (37) will sich an die Bluttat nicht erinnern können. Am Tatort hatte er aber seinen Ausweis verloren.