Mann stiehlt 16-Jähriger an Braunschweiger Haltestelle Handy

Eine 16-Jährige verleiht ihr Handy an einen Fremden. Dieser läuft nach einem Telefonat mit dem Telefon weg. Nun ermittelt die Polizei: Am Montag gegen 17.20 Uhr kam die Jugendliche laut Polizei in die Wache des Polizeikommissariats Mitte an der Münzstraße, um den Diebstahl ihres Mobiltelefons zu melden.

Zwei Unbekannte haben sich auf Bank dazugesetzt

An der Haltestelle am Rathaus hätten sich zunächst zwei unbekannte Männer zu ihr auf die Bank gesetzt. Einer habe sich ihr Handy für ein Telefonat ausleihen wollen. Nachdem er ein angebliches Gespräch geführt habe, sei er mit dem Telefon Richtung Schlosscarreé gelaufen. Ein Festhalten des Mannes sei der 16-Jährigen nicht gelungen. Er habe sich losgerissen.

Ermittlung wegen räuberischen Diebstahls läuft

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Der Haupttäter sei zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, etwa 18 Jahre alt und schwarzhaarig. Er habe eine rote Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine blaue OP-Maske getragen. Der Zweite sei etwa gleich groß und habe eine schwarze Jacke getragen. Hinweise: (0531) 4763115.

