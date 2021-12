Braunschweig: Autofahrer mit über 3 Promille zerstört Gartenzaun

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstag in Rautheim durch mehrere Büsche und einen Gartenzaun gefahren. Beim 61-Jährigen wurden ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt, berichtet die Polizei. Der Braunschweiger befuhr die Weststraße in Rautheim. Als er in die Schulstraße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über den Gehweg.

Er durchfuhr einen Gartenzaun, mehrere Hecken und Büsche. Auf dem Rasen des Grundstücks wurde er durch einen weiteren Zaun und Büsche gestoppt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Das Auto des 61-Jährigen musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

