Braunschweig. Die Johanniter nehmen die Hilfspakete noch bis zum 13. Dezember an. Diese gehen dann unter anderem nach Bulgarien und in die Ukraine. Alle Infos hier.

Bis zum 13. Dezember können alle, die unterstützen möchten, auch in Braunschweig ihre Weihnachts-Hilfspakete bei den Johannitern abgeben. Diese gehen dann auch wieder nach Albanien – hier ein Foto aus 2018.

Hilfsaktion zu Weihnachten Johanniter sammeln in Braunschweig Weihnachtspäckchen

Die Johanniter-Weihnachtstrucker nehmen ab sofort wieder Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und kleinen Kinderspielzeugen entgegen. Diese gehen dann an bedürftige Kinder, Familien, Ältere und Menschen mit Behinderung. Zielländer sind in diesem Jahr Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine und Bulgarien, aber auch in Deutschland gibt es Unterstützung.

Braunschweig: Johanniter nehmen Hilfspakete für Bedürftige an – Packliste beachten!

In Braunschweig können die Päckchen bis zum 13. Dezember bei der Johanniter-Dienststelle, Ludwig-Winter-Straße 9, der Kita Mitgaustraße sowie den Schulkindbetreuungen in den Grundschulen Volkmarode und Lindenbergsiedlung abgegeben werden. Weitere Infos gibt es unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker – dort findet sich auch die Packliste, die unbedingt einzuhalten ist. Wer mag, kann eine Grußkarte beilegen.

red

