Zwei Braunschweiger Projekte für Engagementpreis nominiert

Foto: Bernward Comes, Karsten Mentasti

Rund 400 Projekte gehen zurzeit ins Rennen um den Deutschen Engagementpreis. Zu den Nominierten gehören auch zwei Braunschweiger Initiativen: Die App „Smartbegleiter“ der Alzheimer-Gesellschaft und das Projekt „Hey Alter! Alte Rechner für junge Leute“.

Hilfe für Menschen mit Demenz

Die App „Smartbegleiter“ soll Menschen mit einer beginnenden Demenz eine bessere Orientierung in ihrem Lebensumfeld, Hilfe bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs und eine verlässliche Terminplanung ermöglichen. „Angehörige und/oder ehrenamtliche Assitenzpersonen erstellen Termine und Wegstrecken auf einem Internetportal“, erläutert die Alzheimer-Gesellschaft. „Die so erstellten Termine und Erinnerungen werden automatisch auf ein SmartPhone übertragen und erscheinen für die Nutzenden in Form von Textmitteilungen und Audionachrichten.“

Je nach Position des Nutzenden werden die lokal passenden Wegbeschreibungen angezeigt und die Audionachrichten mit der Stimme der jeweiligen Vertrauensperson gesprochen. Gerade das Konzept der „vertrauten Stimme“ erzeuge ein hohes Maß an Akzeptanz bei den Menschen mit Demenz. Die einzige Interaktion für die Nutzenden bestehe darin, die Wegpunktbeschreibungen zu lesen oder sich die Audionachrichten durch Drücken eines Buttons anzuhören. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, über einen weiteren Button Hilfe zu erfragen.

§Rechner gehen ins Eigentum der Kinder und Jugendlichen über“

„Hey, Alter!” wurde im April 2020 von Moritz Tetzlaff und Martin Bretschneider gestartet. Das Projekt sammelt gebrauchte Computer von Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, bereitet diese mit den erforderlichen Hardwarekomponenten, neuem Betriebssystem, Browser und Freeware auf und verschenkt sie an Schülerinnen und Schüler, die keinen eigenen Rechner haben.

„Die Rechner gehen in das Eigentum der Kinder und Jugendlichen über, die Schulen unterstützen lediglich vermittelnd bei der Sozialauswahl“, so die Initiatoren. „Hey, Alter! hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bildungschancen derer zu stärken, die bislang keinen oder nur unzureichenden Zugang zum Internet haben. Voraussetzung dafür ist ein eigener Rechner, der restriktionsfrei zum Eigenbedarf genutzt werden kann. Die Organisation hilft dabei, den trotz der Digitalisierungsoffensive von Bund und Ländern noch immer fatalen Mangel an digitalen Endgeräten zu beseitigen.“

Zugleich sorge „Hey, Alter!“ für eine umweltseitige Entlastung, weil ausgediente Geräte deutlich länger genutzt und zusätzliche Emissionen oder Ressourcenverbrauche vermieden werden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mehrere Partner wollen mit dem Preis wieder vorbildliche Beispiele für bürgerschaftliches Engagement auszeichnen. Den Sieger erwarten 10.000 Euro.

Abstimmung bis zum 20. Oktober:www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/

