Kunst in Braunschweig

Im Bunker am Kalenwall war früher das Kino „Broadway“ angesiedelt, heute beherbergt er unter anderem die Diskothek 42° Fieber und das Restaurant Flamingo Rosso, rechts daneben befindet sich die Silberquelle.

Braunschweig. Ab Montag wird die Fassade am ehemaligen Bunker am Kalenwall von dem international bekannten Graffitikünstler N.O.Madski in ein Kunstwerk verwandelt.